CANLI | Galatasaray - Samsunspor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 05 Aralık 2025

Süper Lig devi Galatasaray Rams Park'da lig 5.si Samsunspor'u ağırlıyor. Bu önemli maç öncesi iki takımda da eksikler bulunurken, dev maçın ilk 11'leri de belli oldu. İşte Galatasaray - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? sorularının cevabı haberimizde...

19:21 İŞTE İLK 11'LER! Galatasaray: Uğurcan, Davinson, Abdülkerim, Lemina, Kazımcan, Sara, Torreira, İlkay, Barış Alper, Sane, Osimhen Samsunspor: Okan, Zeki, Borevkovic, Drongelen, Tomasson, Yunus Emre, Holse, Makoumbou, Emre, Musaba, Ndiaye

19:20 EKSİKLER LİSTESİ KABARIK! Sarı-kırmızılı takımda 5 futbolcu kritik maçta görev alamayacak. Sakatlıkları bulunan Wilfried Singo ve Ismail Jakobs, Samsunspor'a karşı forma giyemeyecek. Kırmızı kart cezalısı Roland Sallai'nin yanı sıra bahis soruşturması kapsamında hak mahrumiyeti cezası verilen Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da kritik müsabakada takımlarının yanında olamayacak. Öte yandan Samsunspor'da ise son maçta kırmızı kart gören J.Mendes, sakatlığı süren Coulibaly, A.Souza, E.Ceesay ve Bedirhan Çelik ile bahis soruşturması kapsamında ceza alan Celil Yüksel maçta forma giyemeyecek.

19:20 GALATASARAY - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? 5 Aralık 2025 Cuma (Bugün) Rams Park'ta oynanacak Galatasaray-Samsunspor karşılaşması TSİ 20.00'da başlayacak. Mehmet Türkmen'in yöneteceği mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Ayrıca karşılaşmanın canlı anlatımı burada olacak.

19:19 OSIMHEN VE TORREIRA SINIRDA! Galatasaray'da Samsunspor maçı öncesi iki isim sınırda. Sarı-kırmızılıların yıldız isimlerinden Victor Osimhen ve Lucas Torreira bu maç öncesi sarı kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncular bugün kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve gelecek hafta deplasmanda oynanacak olan Antalyaspor karşılaşmasında görev yapamayacak.