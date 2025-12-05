SPOR

Kapat
CANLI | Galatasaray - Samsunspor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 05 Aralık 2025
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

CANLI | Galatasaray - Samsunspor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 05 Aralık 2025

Trendyol Süper Lig'in 15.haftasında Galatasaray evinde Samsunspor'u ağırlıyor. Ev sahibi ekip son maçta Fenerbahçe karşısında 1-1'lik skorla maçtan ayrılırken, deplasman ekibi Samsunspor ise evinde Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. İki takımında 3 puan için sahaya çıkacağı maç liderlik mücadelesi içinde büyük önem taşıyor. Peki Galatasaray - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar ve ilk 11'ler...

Burak Kavuncu

Süper Lig devi Galatasaray Rams Park'da lig 5.si Samsunspor'u ağırlıyor. Bu önemli maç öncesi iki takımda da eksikler bulunurken, dev maçın ilk 11'leri de belli oldu. İşte Galatasaray - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? sorularının cevabı haberimizde...

19:21

İŞTE İLK 11'LER!

Galatasaray: Uğurcan, Davinson, Abdülkerim, Lemina, Kazımcan, Sara, Torreira, İlkay, Barış Alper, Sane, Osimhen

Samsunspor: Okan, Zeki, Borevkovic, Drongelen, Tomasson, Yunus Emre, Holse, Makoumbou, Emre, Musaba, Ndiaye

19:20

EKSİKLER LİSTESİ KABARIK!

Sarı-kırmızılı takımda 5 futbolcu kritik maçta görev alamayacak. Sakatlıkları bulunan Wilfried Singo ve Ismail Jakobs, Samsunspor'a karşı forma giyemeyecek. Kırmızı kart cezalısı Roland Sallai'nin yanı sıra bahis soruşturması kapsamında hak mahrumiyeti cezası verilen Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da kritik müsabakada takımlarının yanında olamayacak.

Öte yandan Samsunspor'da ise son maçta kırmızı kart gören J.Mendes, sakatlığı süren Coulibaly, A.Souza, E.Ceesay ve Bedirhan Çelik ile bahis soruşturması kapsamında ceza alan Celil Yüksel maçta forma giyemeyecek.

19:20

GALATASARAY - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

5 Aralık 2025 Cuma (Bugün) Rams Park'ta oynanacak Galatasaray-Samsunspor karşılaşması TSİ 20.00'da başlayacak. Mehmet Türkmen'in yöneteceği mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Ayrıca karşılaşmanın canlı anlatımı burada olacak.

19:19

OSIMHEN VE TORREIRA SINIRDA!

Galatasaray'da Samsunspor maçı öncesi iki isim sınırda. Sarı-kırmızılıların yıldız isimlerinden Victor Osimhen ve Lucas Torreira bu maç öncesi sarı kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncular bugün kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve gelecek hafta deplasmanda oynanacak olan Antalyaspor karşılaşmasında görev yapamayacak.

19:19

AVRUPA'DA BAŞARIYLA TEMSİL EDİYORLAR!

Türkiye'yi Avrupa'da başarıyla temsil eden iki ekibimiz bu akşam Rams Park'da kozlarını paylaşacak. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyetle 14.sırada yer alıyor. Deplasman ekibi Samsunspor ise Konferans Ligi'nde 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak ülkemizi sevindirdi. Samsunspor gösterdiği başarılı performansla Konferans Ligi'nde an itibariyle lider konumda yer alıyor.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:00 8'
Galatasaray Galatasaray
1 - 0
Samsunspor Samsunspor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Metehan Baltacı için flaş karar! G.Saray'dan ışık hızında cevapMetehan Baltacı için flaş karar! G.Saray'dan ışık hızında cevap
Herkes ters köşe oldu! Rafa Silva beklenirken Abraham yolcuHerkes ters köşe oldu! Rafa Silva beklenirken Abraham yolcu
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Samsunspor galatasaray Galatasaray-Samsunspor Galatasaray-Samsunspor maçı Galatasaray-Samsunspor maçı hangi kanalda Galatasaray-Samsunspor maçı saat kaçta Galatasaray-Samsunspor maçı ne zaman Süper Lig'de 15.hafta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

ÖNEMLİ GELİŞMELER

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.