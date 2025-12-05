SPOR

Galatasaray'da Leroy Sane şov yaptı! Yüksel Yıldırım'ın sözleri olay oldu

Trendyol Süper Lig'in 15.haftasında Galatasaray evinde Samsunspor ile karşılaşırken, maçın ilk yarısında Leroy Sane şov yaptı. Alman yıldız karşılaşmanın ilk yarısında önce harika bir gol atarak takımını 1-0 öne geçirirken, ardından Victor Osimhen'in golünde nefis bir asist yaparak taraftarlarını büyüledi. Öte yandan maç öncesinde konuşan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın sözleri geceye damga vurdu. İşte detaylar...

Burak Kavuncu

Galatasaray Süper Lig'de Rams Park'da Samsunspor ile oynarken, karşılaşmanın ilk yarısında sarı-kırmızılı ekibi taşıyan isim Leroy Sane oldu.

LEROY SANE HIZLI BAŞLADI!

Galatasaray da Leroy Sane şov yaptı! Yüksel Yıldırım ın sözleri olay oldu 1

Karşılaşmanın 8.dakikasında sağ kanattan aldığı topta orta alandaki Torreira'yı gören yıldız isim karşılıklı çok iyi paslaştı. Rakip ceza alanına paslaşarak giren Leroy Sane sol ayağıyla harika bir plase yaparak takımını maçta 1-0 öne geçirdi.

GOLÜN YANINA BİR DE ASİST!

Galatasaray da Leroy Sane şov yaptı! Yüksel Yıldırım ın sözleri olay oldu 2

Ardından maçın 29.dakikasında kendi yarı alanının sağ kanadından topla buluşan Sane, rakibini çizgide sürükledi ve hızıyla onu ekarte etmeyi başardı. Rakip ceza alanına girerken savunma arkasına koşu atan Victor Osimhen'i gören Alman yıldız Osimhen'in golü atmasıyla farkın 2'ye çıkmasına katkıda bulundu. Böylelilkle ilk golün sahibi Leroy Sane, ikinci golde de Victor Osimhen'e asisti yaptı. Bu golün ardından Galatasaraylı taraftarlar Sane için tezahüratlarda bulundu.

YÜKSEL YILDIRIM'IN MAÇ ÖNÜ AÇIKLAMALARI GÜNDEM OLDU!

Galatasaray da Leroy Sane şov yaptı! Yüksel Yıldırım ın sözleri olay oldu 3

Samunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın geçtiğimiz günlerde HT Spor'a konuşması sosyal medyada gündem oldu. Yıldırım'ın "Leroy Sane çok iyi gününde olursa içimizden geçer." sözleri sosyal medyada en çok konuşulan olaylardan biri oldu.

