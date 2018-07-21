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Galatasaray - Valencia | CANLI YAYIN

GALATASARAY HABERLERİ  | 21.07.2018 16:59 | Son Güncelleme

Galatasaray, 2018-2019 sezonu çalışmaları kapsamında bugün İspanyol ekibi Valencila ile hazırlık maçı yapıyor. Futbolseverler 'Galatasaray Valencia hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?' sorusunun cevabını merak ediyor. İşte Galatasaray Valencia maçının tüm ayrıntıları...

Galatasaray - Valencia | CANLI YAYIN

Galatasaray, 2018-2019 sezonu hazırlıkları kapsamındaki üçüncü maçında Valencia ile karşılaşıyor. Peki Galatasaray Valencia hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray Valencia maçının tüm ayrıntıları...

CANLI

GALATASARAY - VALENCIA

STAT: Saint Leonard
SAAT: 18.30
YAYIN: D Smart Spor

GALATASARAY: İsmail, Linnes, Donk, Maicon, Carole, Selçuk, Fernando, Belhanda, Feghouli, Rodrigues, Gomis
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

VALENCIA: Jaume, Vezo, Diakhaby, Garay, Centelles, Medran, Racic, Soler, Gil, Jordi Escobar, Zaza
TEKNİK DİREKTÖR: Marcelino

İsviçre'nin Fribourg kentindeki Stade Saint Leonard'da oynanacak karşılaşma 18.30'da... Karşılaşma D Smart platformunda Spor Smart kanalından canlı yayınlanıyor.

Yeni sezon öncesi hazırlık çalışmaları kapsamında İsviçre'nin Zürih kentine giden Galatasaray, oynadığı ilk hazırlık maçında İsviçre Challenge League temsilcilerinden FC Wil'i 1-0 mağlup etmişti. İkinci hazırlık maçında Hollanda Eredivise ekiplerinden PSV Eindhoven ile karşı karşıya gelen Galatasaray karşılaşmadan 3-1 yenik ayrıldı.

Marcelino Garcia Toral yönetiminde geçtiğimiz sezon İspanya La Liga'yı dördüncü sırada tamamlayan Valencia bu sezon kadrosunu Inter'den 25 milyon Euro'ya Kondogbia, Lyon'dan 15 milyon Euro'ya Diakhaby ve Celta Vigo'dan 6 milyon Euro bedelle Daniwl Wass'ı transfer ederek güçlendirdi. Valencia 40 milyon Euro bedelle de Joao Cancelo'yu Juventus'a sattı.

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Galatasaray Valencia Galatasaray Valencia

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