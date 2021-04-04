CANLI İZLE | Kasımpaşa-Beşiktaş maçı canlı izle

Süper Lig'de lider Beşiktaş, 32. hafta maçında Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. İki takım arasındaki mücadelede, 31. haftadaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbi karşılaşmasını da yöneten hakem Halil Umut Meler görev yapacak. Ligde son olarak Fenerbahçe ile evinde 1-1 berabere kalan Beşiktaş, 64 puanla lider durumda bulunuyor.Milli maç arasında teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayıran ve Şenol Can'ı takımın başına getiren Kasımpaşa ise 31 puanla 15. sırada yer alıyor. Taraftarlar bu maçı canlı izlemek için canlı yayın arayışı içinde. Kasımpaşa - Beşiktaş maçını canlı izlemek için detaylar haberimizde. Bu zorlu mücadelenin canlı anlatımı saat 19.00'da Mynet.com'da... 11'LER BELLİ OLDU Beşiktaş’ın ilk 11’i: Ersin, Necip, Welinton, Vida, N’Sakala, Josef, Atiba, Ljajic, Rosier, N’Koudou, Larin Kasımpaşa'nın ilk 11'i: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Tosic, Haddadi, Sadiku, Aytaç Kara, Hajradinovic, Koomson, Varga, Thelin SON 8 MAÇTA 20 PUAN Beşiktaş, ligde oynadığı son 8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlikle 20 puan elde etti.

Süper Lig'in 22. haftasında evinde Trabzonspor'a 2-1 yenilen siyah-beyazlı ekip, sonraki hafta deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş, üst üste 2 maçtaki puan kayıplarının ardından İttifak Holding Konyaspor (1-0), Gençlerbirliği (3-0), Yukatel Denizlispor (3-0), Yeni Malatyaspor (1-0), Gaziantep (2-1) ve Medipol Başakşehir (3-2) karşılaşmalarını kazandı. Siyah-beyazlı ekip, 31. haftadaki derbi maçta ise Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. EKSİK OYUNCULAR VAR Beşiktaş, Kasımpaşa karşılaşması öncesi sakat, hasta ve cezalı oyunculardan yana sıkıntı yaşıyor. Siyah-beyazlı ekipte Vincent Aboubakar, Bernard Mensah ve Ajdin Hasic'in sakatlıkları bulunuyor. Kamerun Milli Takımı'nın 30 Mart'ta Ruanda ile oynadığı Afrika Uluslar Kupası eleme maçında ağrı hisseden Vincent Aboubakar'ın sağ uyluk ön adalesinde (Rektus Femoris) gerilme ve ödem (Grade 1 Strain) saptanmıştı. Fenerbahçe ile oynanan maçta sol ayak bileğine darbe alan ve o bölgede ağrı oluşan Bernard Mensah'ın ise ayak bileğinde oluşan ödemin henüz geçmediği açıklandı.