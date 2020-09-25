CANLI | Karagümrük - Başakşehir

Süper Lig'de 3. haftanın açılış maçında Karagümrük ile Başakşehir karşı karşıya geliyor.. Fatih Karagümrük, 36 yıl sonra yükseldiği Süper Lig’de ilk hafta maçında Yeni Malatyaspor’u 3-0 mağlup ederek sezona iyi bir başlangıç yaptı... Canlı anlatım haberimizde...

CANLI ANLATIM

7' dakikada Başakşehir'de kaleci Mert'in uzun pasını kontrol eden Crivelli'nin ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şutunu kaleci Viviano kurtardı.

10' dakikada Demba Ba'nın ceza yayı üzerinden çektiği şut yandan dışarı gitti.

28' Başakşehir'de Kerim Frei, Alassane Ndao'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

34' Başakşehir'de İrfan Can'ın ceza sahası dışından çektiği şut yandan auta gitti.

39' Karagümrük bu dakikalarda daha fazla topa sahip oluyor.

41' Başakşehir'de Hasan Ali'nin sol kanattan yaptığı ortası Demba Ba'ya gelmek üzereyken Karagümrük savunması uzaklaştırdı.

KARAGÜMRÜK-BAŞAKŞEHİR MAÇI DETAYLARI

Karagümrük - Başakşehir maçı hangi kanalda?

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve saat 20:00'de başlayan karşılaşma beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ramazan Civelek, Ndao, Sabo, Darri, Mevlüt Erdinç

Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, İrfan Can, Mahmut, Visca, Kerim Frei, Crivelli, Demba Ba

