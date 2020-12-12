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CANLI | Kayserispor - Trabzonspor

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 12.12.2020 16:17 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor evinde Trabzonspor'u konuk ediyor. Kayserispor - Trabzonspor maçı canlı anlatımı haberimizde...

CANLI | Kayserispor - Trabzonspor

CANLI | KAYSERİSPOR 0-0 TRABZONSPOR

1' Ve karşılaşma Kayserispor'un santra vuruşuyla başladı.

3' Kayserispor'da Henrique'nin ceza sahası dışından çektiği şutu üstten dışarı gitti.

8' Kayserispor'da Henrique'nin ceza sahasının solundan çektiği şut kaleci Uğurcan'da kaldı.

12' TRABZONSPOR'DAN TEHLİKE! Baker'ın kullandığı köşe vuruşuna ceza sahasında Hugo yükseldi, kafa vuruşu direk dibinden dışarı çıktı.

İLK 11'LER

Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Lopes, Sapunaru, Kolovetios, Aziz, Attamah, Manuel Fernandes, Lennon, İlhan, Henrique

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Abdulkadir Parmak, Baker, Abdülkadir Ömür, Bilal, Diabate, Ekuban

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