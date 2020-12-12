CANLI | Kayserispor - Trabzonspor

1' Ve karşılaşma Kayserispor'un santra vuruşuyla başladı.
3' Kayserispor'da Henrique'nin ceza sahası dışından çektiği şutu üstten dışarı gitti.
8' Kayserispor'da Henrique'nin ceza sahasının solundan çektiği şut kaleci Uğurcan'da kaldı.
12' TRABZONSPOR'DAN TEHLİKE! Baker'ın kullandığı köşe vuruşuna ceza sahasında Hugo yükseldi, kafa vuruşu direk dibinden dışarı çıktı.
Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Lopes, Sapunaru, Kolovetios, Aziz, Attamah, Manuel Fernandes, Lennon, İlhan, Henrique
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Abdulkadir Parmak, Baker, Abdülkadir Ömür, Bilal, Diabate, Ekuban
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