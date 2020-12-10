CANLI |Maccabi Tel Aviv - Sivasspor

1' İlk düdük geldi, zorlu mücadele başladı...
5' Sivasspor sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.
8' Maçın hakemi kendisine itirazlarda bulunan Max Gradel'i uyardı.
14' Sivasspor'da Gradel'in sol kanattan yaptığı ortasını savunmada Hernandez uzaklaştırdı.
17' Maccabi'de savunma arkasına sızan Kandil kendisine atılan pasa yetişemeyince top auta çıktı.
27' Sivasspor'da Kayode'nin sağ kanattan yaptığı ortasını Maccabi savunması uzaklaştırdı.
34' Kullanılan köşe vuruşunu Sivasspor savunması uzaklaştırdı.
37' Köşe vuruşunu bu kez de Maccabi savunması uzaklaştırdı.
38' Sivasspor'da Fajr'ın sağ kanattan yaptığı ortasına hiçbir arkadaşı dokunamadı.
42' Sivasspor'da Robin'in sağ kanattan yaptığı ortasını Maccabi savunması uzaklaştırdı.
DEVRE ARASI | Maccabi Tel Aviv 0-0 Sivasspor
Maccabi Tel Aviv: Tenenbaum, Kandil, Hernandez, Tilbi, Saborit, Peretz, Golesa, Glazer, Biton, Pesic, Cohen
Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Camara, Claudemir, Fajr, Hakan Arslan, Gradel, Kayode, Yatabare
Avrupa kupalarında daha önce 13 maça çıkan Sivasspor, bu karşılaşmaların 4'ünü kazandı, birinde berabere kaldı, 8 kez sahadan yenik ayrıldı.
Kırmızı-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 15 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 28 gole engel olamadı.
Avrupa maçlarında toplam 10 oyuncu Sivasspor adına skor üretirken, dört kez fileleri havalandıran Olarenwaju Kayode, en golcü oyuncu olarak dikkati çekti.
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