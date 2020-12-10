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CANLI |Maccabi Tel Aviv - Sivasspor

SİVASSPOR HABERLERİ  | 10.12.2020 23:01 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi I Grubu son mücadelesinde Sivasspor, İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'e konuk oluyor. İşte Maccabi Tel Aviv - Sivasspor maçı canlı anlatımı...

CANLI |Maccabi Tel Aviv - Sivasspor

CANLI | MACCABİ TEL AVİV 0-0 SİVASSPOR

1' İlk düdük geldi, zorlu mücadele başladı...

5' Sivasspor sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

8' Maçın hakemi kendisine itirazlarda bulunan Max Gradel'i uyardı.

14' Sivasspor'da Gradel'in sol kanattan yaptığı ortasını savunmada Hernandez uzaklaştırdı.

17' Maccabi'de savunma arkasına sızan Kandil kendisine atılan pasa yetişemeyince top auta çıktı.

27' Sivasspor'da Kayode'nin sağ kanattan yaptığı ortasını Maccabi savunması uzaklaştırdı.

34' Kullanılan köşe vuruşunu Sivasspor savunması uzaklaştırdı.

37' Köşe vuruşunu bu kez de Maccabi savunması uzaklaştırdı.

38' Sivasspor'da Fajr'ın sağ kanattan yaptığı ortasına hiçbir arkadaşı dokunamadı.

42' Sivasspor'da Robin'in sağ kanattan yaptığı ortasını Maccabi savunması uzaklaştırdı.

DEVRE ARASI | Maccabi Tel Aviv 0-0 Sivasspor

İLK 11'LER

Maccabi Tel Aviv: Tenenbaum, Kandil, Hernandez, Tilbi, Saborit, Peretz, Golesa, Glazer, Biton, Pesic, Cohen

Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Camara, Claudemir, Fajr, Hakan Arslan, Gradel, Kayode, Yatabare

SİVASSPOR'DAN 13 MAÇTA 4 GALİBİYET

Avrupa kupalarında daha önce 13 maça çıkan Sivasspor, bu karşılaşmaların 4'ünü kazandı, birinde berabere kaldı, 8 kez sahadan yenik ayrıldı.

Kırmızı-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 15 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 28 gole engel olamadı.

Avrupa maçlarında toplam 10 oyuncu Sivasspor adına skor üretirken, dört kez fileleri havalandıran Olarenwaju Kayode, en golcü oyuncu olarak dikkati çekti.


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