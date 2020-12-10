CANLI |Maccabi Tel Aviv - Sivasspor

38' Sivasspor'da Fajr'ın sağ kanattan yaptığı ortasına hiçbir arkadaşı dokunamadı.

37' Köşe vuruşunu bu kez de Maccabi savunması uzaklaştırdı.

SİVASSPOR'DAN 13 MAÇTA 4 GALİBİYET

Avrupa kupalarında daha önce 13 maça çıkan Sivasspor, bu karşılaşmaların 4'ünü kazandı, birinde berabere kaldı, 8 kez sahadan yenik ayrıldı.

Kırmızı-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 15 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 28 gole engel olamadı.

Avrupa maçlarında toplam 10 oyuncu Sivasspor adına skor üretirken, dört kez fileleri havalandıran Olarenwaju Kayode, en golcü oyuncu olarak dikkati çekti.