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CANLI | Portekiz-Almanya

19.06.2021 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) F Grubu'nda Portekiz ile Almanya kozlarını paylaşıyor. Erken final olarak adlandırılan maçın canlı anlatımı ve detayları haberimizde...

CANLI | Portekiz-Almanya

Almanya'yı Euro 2000 gruplarında 3-0 mağlup eden Portekiz, daha sonra oynadığı dört karşılaşmadan da yenilgiyle ayrıldı. Portekiz ile Almanya arasında oynanan son beş maç toplam 17 gole sahne olurken; bu karşılaşmaların dördünde 3+ gol atıldı.

CANLI ANLATIM

Maçın canlı anlatımı saat 19.00'da bu sayfada olacak.

11'LER BELLİ OLDU

Portekiz'in ilk 11'i: Patricio, Semedo, Dias, Pepe, Guerreiro, Carvalho, Danilo, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Jota, Ronaldo.

Almanya'nın ilk 11'i: Neuer, Ginter, Hummels, Rüdiger, İlkay Gündoğan, Kroos, Kimmich, Gosens, Havertz, Müller, Gnabry.

RONALDO'NUN HİÇ GOLÜ YOK

Almanya'ya karşı forma giydiği hiçbir maçta gol atamayan Cristiano Ronaldo, bu süreçte rakip kaleye toplam 23 şut gönderdi. Thomas Müller’in Almanya Milli Takımı formasıyla yaptığı tek hat-trick, 2014 Dünya Kupası gruplarında Portekiz'e karşı gelirken; Alman oyuncu, kariyerinde çıktığı 12 Avrupa Şampiyonası karşılaşmasında golle tanışamadı.


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Almanya Milli Futbol Takımı Portekiz Milli Futbol Takımı
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