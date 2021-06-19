CANLI | Portekiz-Almanya

Almanya'yı Euro 2000 gruplarında 3-0 mağlup eden Portekiz, daha sonra oynadığı dört karşılaşmadan da yenilgiyle ayrıldı. Portekiz ile Almanya arasında oynanan son beş maç toplam 17 gole sahne olurken; bu karşılaşmaların dördünde 3+ gol atıldı.

CANLI ANLATIM

Maçın canlı anlatımı saat 19.00'da bu sayfada olacak.

11'LER BELLİ OLDU

Portekiz'in ilk 11'i: Patricio, Semedo, Dias, Pepe, Guerreiro, Carvalho, Danilo, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Jota, Ronaldo.

Almanya'nın ilk 11'i: Neuer, Ginter, Hummels, Rüdiger, İlkay Gündoğan, Kroos, Kimmich, Gosens, Havertz, Müller, Gnabry.

RONALDO'NUN HİÇ GOLÜ YOK

Almanya'ya karşı forma giydiği hiçbir maçta gol atamayan Cristiano Ronaldo, bu süreçte rakip kaleye toplam 23 şut gönderdi. Thomas Müller’in Almanya Milli Takımı formasıyla yaptığı tek hat-trick, 2014 Dünya Kupası gruplarında Portekiz'e karşı gelirken; Alman oyuncu, kariyerinde çıktığı 12 Avrupa Şampiyonası karşılaşmasında golle tanışamadı.



