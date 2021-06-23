CANLI | Portekiz-Fransa

EURO 2016 finalinde Fransa’yı uzatmalarda attığı golle 1-0 yenerek şampiyon olan Portekiz, F Grubu’nda Fransa ile kapışacak. Fransa, Portekiz’e kaybetmez ya da grubun diğer maçı berabere sonuçlanırsa, bir üst tura çıkacak. Fransızlar ayrıca kazanır, diğer maç berabere ya da Macaristan’ın galibiyetiyle sonuçlanırsa, lider olarak Son 16’ya çıkacak. Portekiz galip gelir veya berabere kalırsa ve diğer maçta Almanya kaybederse, bileti kapacak.
Maçın canlı anlatımı saat 22.00'de bu sayfada olacak.
Portekiz: Rui Patricio, Pepe, Dias, Semedo, Guerreiro, Danilo, Moutinho, R. Sanches, B. Silva, Jota, Ronaldo
Fransa: Lloris, Kimpembe, Varane, Kounde, Hernandez, Tolisso, Kante, Pogba, Griezmann, Mbappe, Benzema
1-Fransa 4
2-Almanya 3
3-Portekiz 3
4-Macaristan 1
Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası kariyerinde 19’uncu golünü Almanya’ya atan Cristiano Ronaldo, bu iki turnuva tarihinde en fazla gole sahip olan Miroslav Klose’yi yakaladı. Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası kariyerinde 11 gole ulaşan Antoine Griezmann, Fransa Milli Takımı formasıyla bu alanda Michel Platini, Just Fontaine ve Thierry Henry'nin ardından dördüncü sıraya yerleşti. Fransa Milli Takımı formasını 103 kez terleten Didier Deschamps, son golünü Ocak 1997'de Portekiz filelerine göndermişti.
Macaristan'ı 84'ten sonra bulduğu 3 golle geçerek turnuvaya başlayan Portekiz, ikinci maçında Almanya'ya diş geçirememişti.
TD Fernando Santos'un göze çarpan bir eksiği yok.
Almanya galibiyetinin üstüne Macaristan beraberliği alıp ilk 2 maçında 4 puan toplayan Fransa'da Ousmane Dembele turnuvayı kapattı.
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