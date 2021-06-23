CANLI | Portekiz-Fransa

EURO 2016 finalinde Fransa’yı uzatmalarda attığı golle 1-0 yenerek şampiyon olan Portekiz, F Grubu’nda Fransa ile kapışacak. Fransa, Portekiz’e kaybetmez ya da grubun diğer maçı berabere sonuçlanırsa, bir üst tura çıkacak. Fransızlar ayrıca kazanır, diğer maç berabere ya da Macaristan’ın galibiyetiyle sonuçlanırsa, lider olarak Son 16’ya çıkacak. Portekiz galip gelir veya berabere kalırsa ve diğer maçta Almanya kaybederse, bileti kapacak.

CANLI ANLATIM

Maçın canlı anlatımı saat 22.00'de bu sayfada olacak.

11'LER BELLİ OLDU

Portekiz: Rui Patricio, Pepe, Dias, Semedo, Guerreiro, Danilo, Moutinho, R. Sanches, B. Silva, Jota, Ronaldo

Fransa: Lloris, Kimpembe, Varane, Kounde, Hernandez, Tolisso, Kante, Pogba, Griezmann, Mbappe, Benzema

EURO 2020 F GURUBU PUAN DURUMU

1-Fransa 4

2-Almanya 3

3-Portekiz 3

4-Macaristan 1

RONALDO REKORU EGALE ETTİ

Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası kariyerinde 19’uncu golünü Almanya’ya atan Cristiano Ronaldo, bu iki turnuva tarihinde en fazla gole sahip olan Miroslav Klose’yi yakaladı. Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası kariyerinde 11 gole ulaşan Antoine Griezmann, Fransa Milli Takımı formasıyla bu alanda Michel Platini, Just Fontaine ve Thierry Henry'nin ardından dördüncü sıraya yerleşti. Fransa Milli Takımı formasını 103 kez terleten Didier Deschamps, son golünü Ocak 1997'de Portekiz filelerine göndermişti.

PORTEKİZ

Macaristan'ı 84'ten sonra bulduğu 3 golle geçerek turnuvaya başlayan Portekiz, ikinci maçında Almanya'ya diş geçirememişti.

TD Fernando Santos'un göze çarpan bir eksiği yok.

Bruno Fernandes'in hücum merkezinde olduğu düzende kanatlarda Bernardo Silva ve Diogo Jota forma giyecek. En ileride ise kaptan Cristiano Ronaldo olacak.

FRANSA