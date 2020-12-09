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CANLI | PSG-Başakşehir

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 09.12.2020 18:08 | Son Güncelleme

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde dün gece skandal bir olay yaşandı. Temsilcimiz Medipol Başakşehir ile Paris Saint Germain karşı karşıya geldiği maçta Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya 4. hakem tarafından ırkçılık yapıldığı gerekçesiyle temsilcimiz sahadan çekildi. Son olarak maçın bugüne ertelenmesine karar verildi. Maçın canlı anlatımı haberimizde...

CANLI | PSG-Başakşehir

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı maçında Fransa'da oynanan Paris Saint-Germain - Medipol Başakşehir karşılaşmasına ırkçılık damga vurdu. Maç kaldığı yerden bu akşam devam ediyor...

CANLI ANLATIM

Maçın canlı anlatımı saat 20.55'te bu sayfada olacak.

11'LER ŞU ŞEKİLDE

PSG: Navas, Kimpembe, Marquinhos, Danilo, Florenzi, Bakker, Veratti, Paredes, Rafinha, Neymar, Mbappe

Başakşehir: Mert, Rafael, Hasan Ali, Ponck, Mehmet Topal, Berkay, Mahmut, İrfan Can, Deniz, Gulbrandsen, Crivelli

ISINMA SIRASINDA PANKARTLAR ASILDI

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı maçında dün akşam Fransa’da oynanan Paris Saint-Germain - Medipol Başakşehir müsabakası, 4. hakem Sebastian Coltescu’nun, Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo’ya ırkçı söylemlerde bulunması sebebiyle bu akşama tehir edilmişti. 14. dakikada kaldığı yerden devam edecek maç öncesi Parc des Princes Stadı’na, Webo’ya destek veren ve ırkçılığa karşı pankartlar asıldı.

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OYUNCULAR 'IRKÇILIĞA HAYIR' YAZILI TİŞÖRTLER GİYDİ

Ayrıca her iki takım futbolcuları da ısınmak için sahaya üzerinde İngilizce; ’Irkçılığa Hayır’ yazılı tişörtlerle çıktı.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Uefa şikebahçeyi de araştırmalı ırkçılığın kralını yapıyorlar Namertler!
Derdin ne koçum.. Ne içiyorsun..!
ırkçığın ne olduğunu biliyor musun
aynen şike bahcede araştirilmali emre belezoglu sende dahil
IRKÇILIK YONTULMAMIŞ TAŞ DEVRİ KAFALARIN ÜRÜNÜDÜR. IRKÇILIK İNSAN OLAMAMIŞ İNSAN SURETİNDEKİ İBLİSLERİN İŞİDİR. IRKÇILIK BEYİNSİZLERİN İŞİDİİİİİR. IRKÇILIK BU DÜNYAYA LAYIK OLMAYI BECEREMİYEN CEHENNEM ODUNLARININ İŞİDİİİİR.
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