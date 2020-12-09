CANLI | PSG-Başakşehir

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı maçında Fransa'da oynanan Paris Saint-Germain - Medipol Başakşehir karşılaşmasına ırkçılık damga vurdu. Maç kaldığı yerden bu akşam devam ediyor...

CANLI ANLATIM

Maçın canlı anlatımı saat 20.55'te bu sayfada olacak.

11'LER ŞU ŞEKİLDE

PSG: Navas, Kimpembe, Marquinhos, Danilo, Florenzi, Bakker, Veratti, Paredes, Rafinha, Neymar, Mbappe

Başakşehir: Mert, Rafael, Hasan Ali, Ponck, Mehmet Topal, Berkay, Mahmut, İrfan Can, Deniz, Gulbrandsen, Crivelli

ISINMA SIRASINDA PANKARTLAR ASILDI

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı maçında dün akşam Fransa’da oynanan Paris Saint-Germain - Medipol Başakşehir müsabakası, 4. hakem Sebastian Coltescu’nun, Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo’ya ırkçı söylemlerde bulunması sebebiyle bu akşama tehir edilmişti. 14. dakikada kaldığı yerden devam edecek maç öncesi Parc des Princes Stadı’na, Webo’ya destek veren ve ırkçılığa karşı pankartlar asıldı.

OYUNCULAR 'IRKÇILIĞA HAYIR' YAZILI TİŞÖRTLER GİYDİ

Ayrıca her iki takım futbolcuları da ısınmak için sahaya üzerinde İngilizce; ’Irkçılığa Hayır’ yazılı tişörtlerle çıktı.