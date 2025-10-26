SPOR

CANLI | Real Madrid- Barcelona maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 10.haftası dev bir maça sahne oluyor. Real Madrid evinde ezeli rakibi Barcelona ile karşılaşırken, bu dev El Clasico öncesi Arda Güler'in maça 11 ilk başlayıp başlamayacağı büyük merak konusu. Ligde tek mağlubiyetle lider durumda olan Real Madrid ile 1 mağlubiyet 1 beraberliği bulunan Barcelona'nın mücadelesine dair tüm bilgiler ve muhtemel ilk 11'ler haberimizde. Peki Real Madrid-Barcelona maçı hangi kanalda? Saat kaçta ve ne zaman? İşte maçın canlı anlatımı haberimizde...

İspanya La Liga'da haftanın maçı 18:15 de başlamak üzere. Arda Güler'li Real Madrid ligde 9 maçta 1 mağlubiyet alırken, Lamine Yamal'lı Barcelona aldığı 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 2.sırada yer alıyor. El Clasico öncesi teknik direktör Xabi Alonso'nun Arda Güler'i maça ilk 11'de başlayıp başlamayacağı ise büyük merak konusu. Peki Real Madrid-Barcelona maçı hangi kanalda? Saat kaçta ve ne zaman?Maçın muhtemel 11'leri ve derbiye dair tüm bilinmesi gerekenler haberimizde...

Maç önü

MUHTEMEL İLK 11'LER

Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Militao, Carreras, Arda, Tchouameni, Bellingham, Mastantuono, Vinicius Jr, Mbappe.

Barcelona: Szczeny, Garcia, Cubarsi, Balde, De Jong, Pedri, Yamal, Fermin, Rashford, Ferran.

Maç önü

DERBİDEKİ EKSİKLER

Real Madrid'de sakatlığı bulunan Daniel Ceballos, Trent Alexander Arnold, David Alaba ve Antonio Rüdiger Barcelona maçında forma giyemeyecek.

Barcelona'da ise Daniel Olmo, Jules Kounde, Raphinha, Robert Lewandowski, Joan Garcia ve Gavi sakatlıkları sebebiyle bu müsabakada forma giyemeyecek.

Maç önü

ARDA GÜLER'DEN BARCELONA AÇIKLAMASI!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juentus'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuşan milli yıldız, "Maçın adamı olmak mı? Öncelikle tüm takım arkadaşlarıma ve bizi destekleyen taraftarlara teşekkür ediyorum. Harika bir performans sergiledik ve üç puanı aldık. Şimdi El Clasico'da Barcelona'yı yenmek için savaşacağız." dedi.

Maç önü

REAL MADRİD-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Santiago Bernabeu'da oynanacak mücadele Türkiye saati ile 18.15'te başlayacak ve S Sport ile S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

Canlı Skor

