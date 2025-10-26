CANLI | Real Madrid- Barcelona maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga'da haftanın maçı 18:15 de başlamak üzere. Arda Güler'li Real Madrid ligde 9 maçta 1 mağlubiyet alırken, Lamine Yamal'lı Barcelona aldığı 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 2.sırada yer alıyor. El Clasico öncesi teknik direktör Xabi Alonso'nun Arda Güler'i maça ilk 11'de başlayıp başlamayacağı ise büyük merak konusu. Peki Real Madrid-Barcelona maçı hangi kanalda? Saat kaçta ve ne zaman?Maçın muhtemel 11'leri ve derbiye dair tüm bilinmesi gerekenler haberimizde...

Maç önü MUHTEMEL İLK 11'LER Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Militao, Carreras, Arda, Tchouameni, Bellingham, Mastantuono, Vinicius Jr, Mbappe. Barcelona: Szczeny, Garcia, Cubarsi, Balde, De Jong, Pedri, Yamal, Fermin, Rashford, Ferran.

Maç önü DERBİDEKİ EKSİKLER Real Madrid'de sakatlığı bulunan Daniel Ceballos, Trent Alexander Arnold, David Alaba ve Antonio Rüdiger Barcelona maçında forma giyemeyecek. Barcelona'da ise Daniel Olmo, Jules Kounde, Raphinha, Robert Lewandowski, Joan Garcia ve Gavi sakatlıkları sebebiyle bu müsabakada forma giyemeyecek.

Maç önü ARDA GÜLER'DEN BARCELONA AÇIKLAMASI! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juentus'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuşan milli yıldız, "Maçın adamı olmak mı? Öncelikle tüm takım arkadaşlarıma ve bizi destekleyen taraftarlara teşekkür ediyorum. Harika bir performans sergiledik ve üç puanı aldık. Şimdi El Clasico'da Barcelona'yı yenmek için savaşacağız." dedi.