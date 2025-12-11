SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu!

Merkez Hakem Kurulu Trendyol Süper Ligi'nin 16.haftasında düdük çalacak hakemleri duyurdu. Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi mücadelesinde ise Ali Şansalan görev yapacak. İşte detaylar...

Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu!
Burak Kavuncu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, zorlu mücadeleyi Ali Şansalan'ın yöneteceğini açıkladı.

Şansalan'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken, Mustafa Savranlar, Batuhan Kolak üstlenecek.

İŞTE 16. HAFTANIN HAKEMLERİ

Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu! 1

Yarın:

20.00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır

13 Aralık Cumartesi:

14.30 Çaykur Rizespor-ikas Eyüpspor: Yiğit Arslan

17.00 Zecorner Kayserispor-Corendon Alanyaspor: Erdem Mertoğlu

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Galatasaray: Ali Yılmaz

14 Aralık Pazar:

14.30 Gaziantep FK-Göztepe: Cihan Aydın

17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Kocaelispor: Çağdaş Altay

20.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Ali Şansalan

20.00 Samsunspor-RAMS Başakşehir: Oğuzhan Aksu

15 Aralık Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor: Ozan Ergün

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mert Hakan'ın mesajları ortaya çıktı! ''Tek eğlence Fenerbahçe"Mert Hakan'ın mesajları ortaya çıktı! ''Tek eğlence Fenerbahçe"
Zaniolo piyangosu: Udinese'den Galatasaray'a 2 teklif seçeneği!Zaniolo piyangosu: Udinese'den Galatasaray'a 2 teklif seçeneği!
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Hakem Ali Şansalan Trabzonspor Derbi son dakika beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı!

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı!

Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulunmuştu! Ölüm nedenleri belli oldu

Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulunmuştu! Ölüm nedenleri belli oldu

Mauro Icardi veda mı ediyor? Dikkat çeken açıklama

Mauro Icardi veda mı ediyor? Dikkat çeken açıklama

'Şırdancı Mehmet' kaza yaptı: Çaptığı kadının kolu ve bacağı kırıldı

'Şırdancı Mehmet' kaza yaptı: Çaptığı kadının kolu ve bacağı kırıldı

CHP lideri Özel emekliye vaadini tekrarladı! Miktarını da açıkladı: "Her bayram verilecek"

CHP lideri Özel emekliye vaadini tekrarladı! Miktarını da açıkladı: "Her bayram verilecek"

Fed'in faiz kararı belli oldu

Fed'in faiz kararı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.