Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, zorlu mücadeleyi Ali Şansalan'ın yöneteceğini açıkladı.
Şansalan'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken, Mustafa Savranlar, Batuhan Kolak üstlenecek.
Yarın:
20.00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır
13 Aralık Cumartesi:
14.30 Çaykur Rizespor-ikas Eyüpspor: Yiğit Arslan
17.00 Zecorner Kayserispor-Corendon Alanyaspor: Erdem Mertoğlu
20.00 Hesap.com Antalyaspor-Galatasaray: Ali Yılmaz
14 Aralık Pazar:
14.30 Gaziantep FK-Göztepe: Cihan Aydın
17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Kocaelispor: Çağdaş Altay
20.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Ali Şansalan
20.00 Samsunspor-RAMS Başakşehir: Oğuzhan Aksu
15 Aralık Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor: Ozan Ergün
