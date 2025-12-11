SPOR

Bahis soruşturması kapsamında Mert Hakan'ın mesajları ortaya çıktı! ''Tek eğlence Fenerbahçe"

Futbolda şike ve bahis operasyonu kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanan Fenerbahçe futbolcusu Mert Hakan Yandaş'ın ifadeleri ortaya çıktı. Yandaş'ın arkadaşı Ersen Dikmen ile olan WhatsApp mesajlarında yatan bir kuponunun ardından "Aynen tek eğlence Fenerbahçe" ifadelerini kullanması dikkat çekti. İşte detaylar...

Burak Kavuncu

Futbolda bahis ve şike iddialarına yönelik yürütülen soruşturma dosyasına Fenerbahçe'nin kaptanı Mert Hakan Yandaş'ın WhatsApp mesajlaşmaları damga vurdu. Yandaş'ın 28 Aralık 2024 tarihindeki konuşmanın bir bölümünde yatan bir kuponundan bahsederken arkadaşı Ersen Dikmen'e söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu. işte detaylar...

''BAŞKA EĞLENCE BULURUZ...''

Bahis soruşturması kapsamında Mert Hakan ın mesajları ortaya çıktı! Tek eğlence Fenerbahçe" 1

Sabah gazetesinin haberine göre; Yandaş'ın 28 Aralık 2024 tarihindeki konuşmanın bir bölümünde yatan bir kuponundan bahsettiği, Dikmen'in ise, "Bir de fark yemiş" dediği, Yandaş'ın ise "İnanılmaz ya" dediği görüldü. Dikmen'in devamında, "Neyse artık konu kapanmıştır" dediği, Yandaş'ın ise "Evet bitmiştir" dediği belirlenirken Dikmen, "Başka eğlence buluruz" ifadesini kullanıyor.

''TEK EĞLENCE FENERBAHÇE!''

Bahis soruşturması kapsamında Mert Hakan ın mesajları ortaya çıktı! Tek eğlence Fenerbahçe" 2

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın da tam bu esnada Dikmen'e, "Aynen tek eğlence Fenerbahçe" ifadeleriyle Dikmen'e cevap vermesi ise sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

''ABİ 5 BİN ATAR MISIN? BODRUMA BASACAĞIM ÇEVİRİR DİYE''

Bahis soruşturması kapsamında Mert Hakan ın mesajları ortaya çıktı! Tek eğlence Fenerbahçe" 3

Futbolda şike ve bahis operasyonu kapsamında cezaevine yollanan Mert Hakan Yandaş'ın 8 Ocak 2025 tarihinde, "Abi 5 bin atar mısın Bilyoner'e basim. Ben sana yollayayım yarın olur mu" dediği, Dikmen'in ise "Ne yollaması bir sürü borcumuz var" dediği, Yandaş'ın ise "Yav o önemli değil. Bodruma basacağım çevirir diye" dediği bildirildi.

Bunun üzerine Dikmen'in "Gönderdim" dediği, Yandaş'ın da "6.70 oran. Bağırdım tesiste oynayın kazanın diye" ifadesini kullandığı görüldü. Yandaş'ın konuşmalarının bir kısmında ise, "Konuşmaları sil abi" dediği, Ersen Dikmen'in ise "Siliyorum" dediği kayıtlara geçti.

