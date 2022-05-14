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CANLI | Trabzonspor şampiyonluk kupasını kaldırıyor!

14.05.2022 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor, taraftarıyla şampiyonluğu kutluyor.

CANLI | Trabzonspor şampiyonluk kupasını kaldırıyor!

Spor Toto Süper Lig'de 3 hafta kala şampiyonluğu ulaşan Trabzonspor, tarihi başarısını kutluyor. Bordo-mavililerin şampiyonluk kutlamalarını canlı olarak aktarıyoruz.

21.40 Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sahnede.

"ZOR GÜNLER YAŞADIK"

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Ahmet Ağaoğlu: "Zor günler yaşadık bu süreçte. Ama hiçbir zaman kendi yanlışlarımızın, kendi hatalarımızın üstünü örtmek ve camiamızın dikkatini başka noktaya çekmek için bunun faturasını ne başka kişilere, ne başka kurumlara, ne de başka takımlara yönelttik. İyi günümüzde, kötü gönümüzde arkamızdaki en büyük güç siz oldunuz. Azmiyle, karakteriyle zafere ulaşan bu takımın arkasındaki en büyük güç siz oldunuz, sağ olun var olun."

21.33 Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, futbolcuların ardından sahneye çıktı.

21.14: Marek Hamsik, "We Are the Champions" ile sahneye çıktı

20.57 Dorukhan Toköz, sahneye Ahmet Çalık yazılı forması ile çıktı

20.43 Trabzonspor'da futbolcular sahneye çıkmaya başladı. İlk gelen isim "Hayde Gidelum" ile Ahmetcan Kaplan

20.20 Abdulkadir Ömür ve Siopis sahnede kolbastı oynadı.

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20.10 Medical Park Stadyumu'nda halk oyunları ekibi sahne aldı

20.00 Trabzon'da 'kasketliler sahneye çıktı ve horon oynadı.

19.45 Mustafa Topaloğlu sahnede

19.35 Trabzonspor'da Uğurcan Çakır ve Dorukhan Toköz, sahnede Kadr'e eşlik etti

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19.25 Trabzonspor, Medical Park Stadyumu'nda

18.52 Trabzonspor Takımı, Faroz Limanı'na ulaştı.

Andreas Cornelius: "İnsanların şampiyonluğu böyle kutlayabilmeleri çok güzel. Bu sezon şampiyonluğu getiren golüm en beğendiğim goldü. Şampiyon olduğumuzda dans edeceğimi söylemiştim. Hep birlikte göreceğiz."

Ahmetcan Kaplan: "Çok mutluyuz. Bu takımın altyapısından geldim. Bu duyguyu yaşamak çok güzel. Galatasaray maçının ikinci yarısı oyuna girmiştim. Benim için kırılma anıydı. Takım olarak iyi performans sergiledik. Sonra Fenerbahçe deplasmanı var. Bizim için çok önemli bir maçtı. O maçta üç puanı kaçırdığımız için üzgündük ama yine de bir puan aldık. Herkes elinden gelenin en iyisini yaptık dualarla buralara geldik."

Edin Visca: "Çok güzel bir gün. Herkesi tekrar tebrik ediyorum. Bu şehir ve bu camia bunu hak ediyor. Böyle bir kutlama Türkiye ve Avrupa'da uzun zamandır görmedim. Şampiyonlar Ligi müziğini inşallah gelecek sene stadyumda çalacağız"

Edin Visca: "Bu şampiyonluğu Trabzonspor camiasına ve taraftarlarına armağan ediyoruz"

Edin Visca: "Çok zor maçlar geçtik. Geldikten sonra bir şeyler yapmak istedim, inşallah bir şeyler vermişimdir."

Gervinho: "Herkesle birlikte burada olduğum için çok mutluyum. Onlarla birlikte başladım ama onlarla birlikte bitiremedim. Ama en önemlisi şampiyon olmamızdı. Sonunda da şampiyon olduk. Kendi adıma ve bütün takım adına çok mutluyum."

İsmail Köybaşı: "Bu atmosferi anlatacak kelime yok. Real Madrid şampiyon olsa bunu yaşayamaz. Emeği geçen herkese teşekkür etmek gerekiyor. Herkesin gözleri pırıl pırıl, bunları parayla satın alamazsınız. Biz çok güzel bir aileyiz"

Ahmet Ağaoğlu: "Tarihimizde yaşadığımız en mutlu günlerden birisi. Bu camia her şeyin en güzelini hak ediyor. Yıllarca sabırla beklediler. İçlerindeki aidiyet duygusu hiçbir zaman sönmedi. Bu takım bu kadar taraftarı olduğunun Türkiye bile farkında değildi. Geçmişte yaptığımız hatalardan çok ders aldık."

Ahmet Ağaoğlu: "Geçmişte yaptığımız hatalardan çok ders aldık. Hiçbir zaman kendi yanlışlarımızın, hatalarımızın yaratmış olduğu olumsuzlukları kişilerin veya kulüplerin üzerinde okumadık."

Berat Özdemir: "Taraftarımızla birlikte kupa kaldıracağımız günü iple çekiyorduk. Çok güzel başladık. Gecenin son saatine kadar eğleneceğiz."

Uğurcan Çakır: "Böyle bir şey var mı? kimse böyle bir şey kutlayamaz."

Dorukhan Toköz: "Her şey çok yoğun gördüğünüz gibi. Çok mutluyuz. Horonu pek bilmiyorum ama bilen arkadaşlardan bir şeyler kapmaya çalışıyoruz."

Abdülkadir Ömür: "Yıllardır bu anı bekliyoruz! Sonuna kadar eğlenmek istiyoruz! Sabaha kadar eğleneceğiz!"

Yusuf Erdoğan: "İyi ki Trabzonsporluyuz. Çok müthiş bir duygu. Sanki savaşa gidiyoruz. Hayatımız boyunca unutamayacağımız bir atmosfer var. Trabzonspor taraftarı en iyisini hak ediyor. En büyük biziz. Şampiyon biziz."

Serkan Asan: "Tarif edilemez bir duygu. Çocukluk hayalimiz gerçekleştirdik. Tadını çıkarmaya devam. İnanılmaz bir atmosfer var. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Çocukken hep bu anı hayal ediyorduk."

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