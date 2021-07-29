CANLI | Türkiye - ABD

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu 3. maçında ABD ile karşı karşıya geliyor. Tokyo 2020’ye son olimpiyat şampiyonu Çin’i net setler sonucunda 3-0 mağlup ederek başlayan Ay-Yıldızlı ekip, 2. karşılaşmada Avrupa’nın önemli voleybol takımlarından olan İtalya’ya 3-1 yenilmişti. A Milli Takım , B Grubu’ndaki 3. maçını FIVB dünya sıralamasının ilk basamağında yer alan ABD ile karşı karşıya geliyor.
CANLI(3.SET OYNANIYOR)
(2.SET SONUCU)
Türkiye: 20
ABD: 25
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(1.SET SONUCU)
Türkiye: 20
ABD: 25
1- ABD 6 Puan
2- İtalya 6 Puan
3- Türkiye 3 Puan
4- Rusya 3 Puan
5- Çin 0 Puan
6- Arjantin 0 Puan
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