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CANLI | Türkiye - ABD

29.07.2021 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokyo 2020'deki ilk maçında Çin'i set vermeden geçip ardından İtalya'ya mağlup olan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ABD karşısında... Filenin Sultanları, FIVB dünya sıralamasının ilk basamağında yer alan ABD'yi devirip İtalya mağlubiyetini unutmak istiyor. Türkiye - ABD voleybol maçı ile ilgili detaylar haberimizde. Karşılaşma başladı.

CANLI | Türkiye - ABD

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu 3. maçında ABD ile karşı karşıya geliyor. Tokyo 2020’ye son olimpiyat şampiyonu Çin’i net setler sonucunda 3-0 mağlup ederek başlayan Ay-Yıldızlı ekip, 2. karşılaşmada Avrupa’nın önemli voleybol takımlarından olan İtalya’ya 3-1 yenilmişti. A Milli Takım , B Grubu’ndaki 3. maçını FIVB dünya sıralamasının ilk basamağında yer alan ABD ile karşı karşıya geliyor.

CANLI(3.SET OYNANIYOR)

Türkiye: 24

ABD: 17

(2.SET SONUCU)

Türkiye: 20

ABD: 25

(Sayfayı sık sık yenileyiniz)

(1.SET SONUCU)

2021-07-29T131317Z_815122572_SP1EH7T10ND95_RTRMADP_3_OLYMPICS-2020-VVO-W-TEAM6-GPB-000900

Türkiye: 20

ABD: 25

2020 TOKYO OLİMPİYATLARI KADINLAR VOLEYBOL B GRUBU PUAN DURUMU

2021-07-29T130541Z_2060416380_SP1EH7T10DE7P_RTRMADP_3_OLYMPICS-2020-VVO-W-TEAM6-GPB-000900

1- ABD 6 Puan

2- İtalya 6 Puan

3- Türkiye 3 Puan

4- Rusya 3 Puan

5- Çin 0 Puan

6- Arjantin 0 Puan

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Anahtar Kelimeler:
Tokyo
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