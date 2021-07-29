CANLI | Türkiye - ABD

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu 3. maçında ABD ile karşı karşıya geliyor. Tokyo 2020’ye son olimpiyat şampiyonu Çin’i net setler sonucunda 3-0 mağlup ederek başlayan Ay-Yıldızlı ekip, 2. karşılaşmada Avrupa’nın önemli voleybol takımlarından olan İtalya’ya 3-1 yenilmişti. A Milli Takım , B Grubu’ndaki 3. maçını FIVB dünya sıralamasının ilk basamağında yer alan ABD ile karşı karşıya geliyor.

CANLI(3.SET OYNANIYOR)

Türkiye: 24

ABD: 17

(2.SET SONUCU)

Türkiye: 20

ABD: 25

(Sayfayı sık sık yenileyiniz)

(1.SET SONUCU)

Türkiye: 20

ABD: 25

2020 TOKYO OLİMPİYATLARI KADINLAR VOLEYBOL B GRUBU PUAN DURUMU

1- ABD 6 Puan

2- İtalya 6 Puan

3- Türkiye 3 Puan

4- Rusya 3 Puan

5- Çin 0 Puan

6- Arjantin 0 Puan

