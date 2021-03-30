CANLI | TÜRKİYE - LETONYA 1' Hakem Daniel Stefanski'nin düdüğüyle karşılaşma Milli Takımımızın vuruşuyla başlıyor. 2' Yusuf Yazıcı ile sağ kanattan köşe vuruşu kullanıyoruz. Yusuf'un ortasında Letonya savunması ön direkte karşılıyor. 2' GOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLL!!!!!! Milli Takımımız, Kenan Karaman'ın golüyle öne geçiyor. Hakan Çalhanoğlu'nun pasıyla ceza alanı hemen içinde topla buluşan Kenan Karaman, sol ayağıyla yerden yaptığı düzgün vuruşla topu kalecinin solundan ağlarla buluşturuyor. 6' Caner Erkin'in sol kanattan yerden yaptığı ortada Letonya savunması topu uzaklaştırıyor. 9' Andrejs Ciganiks'in sol kanattan ortasında Çağlar Söyüncü kafayla topu kalecimiz Uğurcan Çakır'a bırakıyor. (Sayfayı sürekli yenileyiniz) 7. KEZ LETONYA İLE KARŞI KARŞIYA A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçında karşılaşacağı Letonya ile tarihte 7. kez rakip olacak. Milliler, Letonya ile yaptığı 4'ü resmi, 2'si özel 6 maçtan birini kazandı, dördünde berabere kaldı, birini de yitirdi. Türkiye ile Letonya arasında oynanan son 4 karşılaşma beraberlikle sona erdi.

İLK GALİBİYET 1924'DE İki ülke A milli futbol takımları arasındaki ilk maç, 22 Haziran 1924'te Riga'da yapıldı. Özel maçı Türkiye 3-1 kazandı, ay-yıldızlı ekibin gollerinin üçünü de Zeki Rıza Sporel attı. 2004 Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off baraj maçlarında Letonya, 15 Kasım 2003 tarihinde Riga'da yapılan karşılaşmayı 1-0 kazandı. 19 Kasım 2003'te İstanbul'da, BJK İnönü Stadı'nda yapılan rövanş maçında 2-0 öne geçen Türkiye, üstünlüğünü koruyamadı ve kalesinde gördüğü 2 golle müsabaka 2-2 bitti. Eşleşmede kesin favori gösterilen Türkiye, final biletini sürpriz biçimde Letonya'ya kaptırdı. Türkiye ile Letonya 28 Mayıs 2013'te Almanya'nın Duisburg kentinde özel maçta karşılaştı. 3-3 biten maçta Türkiye'nin gollerini Olcay Şahan, Selçuk İnan ve Veysel Sarı kaydetti. 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 13 Ekim 2014'te Riga'da yapılan maç 1-1 sonuçlandı. Ay-yıldızlı ekibin golü Bilal Kısa'dan geldi. 3 Eylül 2015'te Konya'da oynanan grubun diğer maçı da 1-1 sona erdi. 225. GALİBİYET PEŞİNDE A Milli Futbol Takımı, Letonya ile yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçıyla tarihinde 589. kez sahaya çıkacak.