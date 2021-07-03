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CANLI | Ukrayna - İngiltere

03.07.2021 22:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere, favori olarak çıktığı EURO 2020 çeyrek finalinde Ukrayna ile karşılaşıyor. Ukrayna - İngiltere maçı canlı anlatımı haberimizde...

CANLI | Ukrayna - İngiltere

CANLI | UKRAYNA - İNGİLTERE

1' Hakem Felix Brych maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye Ukrayna başlıyor.

4' GOOOLL!! İngiltere, Harry Kane'in golü ile maçta öne geçiyor.

7' Roman Yaremchuk'un ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top savunmadan geri geliyor.

8' Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Mykola Shaparenko'nun ceza alanına gönderdiği ortasında Harry Kane topu uzaklaştırmayı başarıyor.

17' Hızlı gelişen atakta sol kanatta topla buluşan Roman Yaremchuk'un ilerleyerek ceza alanında sol çaprazdan yaptığı düzgün vuruşta Jordan Pickford köşeden topu kornere çelmeyi başarıyor.

22' Luke Shaw'un ceza alanında soldan içeri gönderdiği ortasında Vitaliy Mykolenko topu uzaklaştırmayı başarıyor.

29' Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Luke Shaw'ın ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Harry Kane'in kafa vuruşunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

33' Declan Rice'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda Georgiy Bushchan topu uzaklaştırmayı başarıyor.

37' Andriy Yarmolenko'nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Oleksandr Zinchenko'nun sol çaprazdan yaptığı vuruşta top savunmadan geri geliyor.

41'Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Oleksandr Zinchenko'nun ceza alanına gönderdiği ortasında hakem Felix Brych faul gerekçesiyle oyunu durduruyor.

43' Savunmadan seken topu önünde bulan Mykola Shaparenko'nun ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin sağından auta çıkıyor.

İLK YARI SONUCU: Ukrayna 0-1

46' Hakem Felix Brych ikinci yarıyı başlatan düdüğünü çalıyor ve ikinci yarıya İngiltere başlıyor.

46' GOL!! İngiltere, Harry Maguire'ın golü ile maçta farkı ikiye çıkarıyor.

İLK 11'LER

Ukrayna: Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Kryvtsov, Matviyenko, Mykolenko; Sydorchuk, Zinchenko, Shaparenko; Yarmolenko, Yaremchuk.

İngiltere: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Phillips; Sancho, Mount, Sterling; Kane.

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