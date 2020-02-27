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CANLI YAYIN | Başakşehir - Sporting Lizbon izle (UEFA Avrupa Ligi)

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 27.02.2020 19:56 | Son Güncelleme

Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Sporting Lizbon'u ağırlıyor. Avrupa'daki tek temsilcimiz olan Başakşehir ilk maçı deplasmanda 3-1'lik skorla kaybetmişti. Başakşehir'e tur için 2-0'lık skor ya da gol yemesi durumunda 3 farklı galibiyet gerekecek.

CANLI YAYIN | Başakşehir - Sporting Lizbon izle (UEFA Avrupa Ligi)

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Avrupa'daki tek temsilcimiz olan Medipol Başakşehir sahasında Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile karşılaşıyor. Roma, Mönchengladbach ve Wolsferberger'in bulunduğu J Grubu'nu lider tamamlayan ve son 32 turunda Portekiz devi Sporting Lizbon ile eşleşen temsilcimiz, geçtiğimiz hafta oynanan ilk maçtan 3-1'lik yenilgiyle ayrılmıştı.

BAŞAKŞEHİR - SPORTING LİZBON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Medipol Başakşehir ile Sporting Lizbon arasında 3-1 biten karşılaşmanın rövanşı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. Saat 20.55'te başlayacak olan karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR - SPORTİNG LİZBON 11'LERİ

STAT: Başakşehir Fatih Terim
SAAT: 20.55
HAKEM: Antonio Mateu Lahoz
YAYIN: BeIN SPORTS HD 1

BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Azubuike, İrfan Can, Visca, Aleksic, Elia, Demba Ba
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

SPORTING LİZBON: Maximiano, Ilori, Coates, Wendel, Ristovski, Battaglia, Cabral, Acuna, Vietto, Bolasie, Sporar
TEKNİK DİREKTÖR: Emanuel Ferro

BAŞAKŞEHİR NASIL TUR ATLAR?

Sporting Lizbon ile Medipol Başakşehir arasında Portekiz'de oynanan ilk maçı ev sahibi takım 3-1 kazandı. Medipol Başakşehir'in son 16 turuna kalabilmesi için, gol yemeden 2 gol atması ya da gol yemesi halinde üç farklı galip gelmesi gerekiyor. Turuncu-lacivertli ekibin 90 dakikayı 3-1 önde kapatması durumunda ise uzatma bölümüne geçilecek.

BAŞAKŞEHİR'DE TEK EKSİK CRIVELLİ

Medipol Başakşehir'de Sporting Lizbon maçı öncesi tek eksik bulunuyor. Turuncu-lacivertli ekibin hücumdaki en önemli isimlerinden Fransız oyuncu Enzo Crivelli, kart cezalısı olduğu için bu önemli mücadelede forma giyemeyecek. Portekiz ekibinde de savunmada görev yapan Luis Neto, kart cezası nedeniyle bu karşılaşmada takımındaki yerini alamayacak.

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Anahtar Kelimeler:
başakşehir sporting lizbon Medipol Başakşehir UEFA Avrupa Ligi

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başakşehir alır maçı
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