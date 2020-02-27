CANLI YAYIN | Başakşehir - Sporting Lizbon izle (UEFA Avrupa Ligi)

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Medipol Başakşehir ile Sporting Lizbon arasında 3-1 biten karşılaşmanın rövanşı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. Saat 20.55'te başlayacak olan karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Avrupa'daki tek temsilcimiz olan Medipol Başakşehir sahasında Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile karşılaşıyor. Roma, Mönchengladbach ve Wolsferberger'in bulunduğu J Grubu'nu lider tamamlayan ve son 32 turunda Portekiz devi Sporting Lizbon ile eşleşen temsilcimiz, geçtiğimiz hafta oynanan ilk maçtan 3-1'lik yenilgiyle ayrılmıştı.

BAŞAKŞEHİR NASIL TUR ATLAR?

Sporting Lizbon ile Medipol Başakşehir arasında Portekiz'de oynanan ilk maçı ev sahibi takım 3-1 kazandı. Medipol Başakşehir'in son 16 turuna kalabilmesi için, gol yemeden 2 gol atması ya da gol yemesi halinde üç farklı galip gelmesi gerekiyor. Turuncu-lacivertli ekibin 90 dakikayı 3-1 önde kapatması durumunda ise uzatma bölümüne geçilecek.

BAŞAKŞEHİR'DE TEK EKSİK CRIVELLİ

Medipol Başakşehir'de Sporting Lizbon maçı öncesi tek eksik bulunuyor. Turuncu-lacivertli ekibin hücumdaki en önemli isimlerinden Fransız oyuncu Enzo Crivelli, kart cezalısı olduğu için bu önemli mücadelede forma giyemeyecek. Portekiz ekibinde de savunmada görev yapan Luis Neto, kart cezası nedeniyle bu karşılaşmada takımındaki yerini alamayacak.

