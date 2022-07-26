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Canlı yayın bir anda karıştı! Arda Güler sorusunu duyunca çılgına döndü!

26.07.2022 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya bu olayı konuşuyor. TRT Spor'da yayınlanan programda Cem Dizdar sorulan soru karşısında çılgına döndü. Program moderatörü Serkan Yetkin, bir izleyicinin mesajını canlı yayında okuduktan sonra Cem Dizdar adeta çıldırdı.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin yükselen yeteneği Arda Güler'in geçtiğimiz günlerde Jorge Jesus'un elini öperek saygı göstermesi sarı-lacivertli taraftarlar tarafından büyük beğeni toplamıştı. TRT Spor'da yayınlanan programda konuşan Cem Dizdar, bu olayla ilgili bir soru sorulması üzerine çılgına döndü.

SORUYU DUYAR DUYMAZ...

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Programın moderatörü Serken Yetkin, bir izleyicinin Arda Güler'in Jorge Jesus'un elini öpmesiyle ilgili ne düşündüklerini sorduğunu söylemesi üzerine Cem Dizdar çıldırdı. Dizdar, "Neyi merak ediyor? Ne diyebilirim buna? Kim soruyor bunu!" ifadelerini kullandı. O anlar sosyal medyada kısa sürede binlerce yorum aldı.


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Anahtar Kelimeler:
Arda Güler cem dizdar fenerbahçe
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