Canlı yayın bir anda karıştı! Arda Güler sorusunu duyunca çılgına döndü!

Fenerbahçe'nin yükselen yeteneği Arda Güler'in geçtiğimiz günlerde Jorge Jesus'un elini öperek saygı göstermesi sarı-lacivertli taraftarlar tarafından büyük beğeni toplamıştı. TRT Spor'da yayınlanan programda konuşan Cem Dizdar, bu olayla ilgili bir soru sorulması üzerine çılgına döndü.

SORUYU DUYAR DUYMAZ...

Programın moderatörü Serken Yetkin, bir izleyicinin Arda Güler'in Jorge Jesus'un elini öpmesiyle ilgili ne düşündüklerini sorduğunu söylemesi üzerine Cem Dizdar çıldırdı. Dizdar, "Neyi merak ediyor? Ne diyebilirim buna? Kim soruyor bunu!" ifadelerini kullandı. O anlar sosyal medyada kısa sürede binlerce yorum aldı.



