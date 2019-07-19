Fenerbahçe 2 - 0 Bursaspor

Yeni sezon öncesi hazırlık maçlarına Boluspor galibiyetiyle başlayan Sarı Lacivertli ekip, ikinci maçında da 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'u 2-0 yendi. Fenerbahçe'ye galibiyeti 45+2 ve 51. dakikalarda attığı goller Vedat Muriqi getirdi.
Sarı-lacivertliler karşılaşmaya kalede Harun Tekin, savunmada Tolga Ciğerci, Okan Turp, Sadık Çiftpınar, Abdülcebrail Akbulut, orta sahada Jailson, Tolgay Arslan, Miha Zajc, Alper Potuk, Mehmet Ekici, santrforda ise Vedat Muric 11'iyle başladı.
Fenerbahçe'de karşılaşmanın ikinci yarısında Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, Max Kruse, Victor Moses, Garry Rodrigues, Emre Belözoğlu, Batuhan Yılmaz ve Allahyar Sayyadmanesh de görev aldı.
Sarı-lacivertliler, yeni sezon çalışmaları kapsamında ilk hazırlık maçında da Boluspor'u 2-0 yenmişti.
Fenerbahçe'nin yapacağı hazırlık maçlarının tarihleri şöyle:
22 Temmuz Pazartesi: Fenerbahçe - Wolfsburg
25 Temmuz Perşembe: Fenerbahçe - Hertha Berlin
30 Temmuz Salı: Fenerbahçe - Bayern Münih
31 Temmuz Çarşamba: Fenerbahçe - Tottenham/Real Madrid
7 Ağustos Çarşamba: Fenerbahçe - Cagliari
11 Ağustos Pazar: Fenerbahçe - (Rakip ilerleyen tarihlerde açıklanacak)
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