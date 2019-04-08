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Canlı yayın sırasında uyuya kalan adam

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 08.04.2019 09:55 | Son Güncelleme

Al-Hadath TV sunucusu Sudan'da yaşanan olayları konuşmak için bağlandığı spiker, canlı yayın sırasında uyuya kaldı. O anlar kameralara böyle yansıdı.

Sudan Devlet Başkanı Omar Al-Bashir'in ulusal acil durum ilan etmesinin ardından Al-Hadath TV'de Sudan'da devam eden protestoları konuşmak için spikerin tanıttığı Malek Taha uyuya kaldı.

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Al-Hadath TV Sudan Malek Taha canlı yayın Sudan Devlet Başkanı Omar Al-Bashi

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