Canlı yayın sırasında uyuya kalan adam

Sudan Devlet Başkanı Omar Al-Bashir'in ulusal acil durum ilan etmesinin ardından Al-Hadath TV'de Sudan'da devam eden protestoları konuşmak için spikerin tanıttığı Malek Taha uyuya kaldı.
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