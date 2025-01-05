Canlı yayında açıkladı! Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'ye giderek Galatasaray taraftarını üzdüğünü düşünüyor mu? "Kalbim seni bu formayla görmeye dayanamayacak"

Haber Global'de program yapan başlayan Ferit Ömeroğlu'nun sunduğu 'Olduğu Gibi'nin ilk bölümünde, eski Milli Futbolcu ve Teknik Direktör Emre Belözoğlu yer aldı. Açıklamalarda bulunan Belözoğlu, "Fenerbahçe'ye giderek, Galatasaray taraftarını üzdüğünü düşünüyor musun?" sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti.

"YAPTIĞIM İÇİN PİŞMAN OLMADIM"

Emre Belözoğlu, "Fenerbahçe'ye giderek Galatasaray taraftarını üzdüğünü düşünüyor musun?" sorusu üzerine, "Çocukluğumda tuttuğum takım Fenerbahçe'ydi. Bu meydan okumayı yapmak istedim. Bunu yaptığım için pişman olmadım! İnsanların üzüldüğünü gördüm, onların yerine kendimi de koydum ve empati yaptım. 'Keşke gitmeseydin' diyenler, 'Gitsen de biz seni kabul ediyoruz' diyenler var sokakta. Ben terimin son damlasına kadar orada da oynadım." yanıtı verdi.

"KALBİM SENİ BU FORMAYLA GÖRMEYE DAYANIR MI BİLMİYORUM..."

Bu konuya dair bir anısı paylaşan Belözoğlu, "Fenerbahçeye ilk imza attım ve sağlık kontrolüne gittim. Bir hanımefendinin EKG'si yapılacakmış, bize de sağlık kontrolleri yapılacaktı. Yaşlı bir hanımefendi önümden beni görmeden girmiş oldu EKG'ye. Sonra çıktı, onu koşu bandında yürütmüşler, koşturmuşlar. Çıktı ve benim üzerimde Fenerbahçe t-shirtü vardı benim. Çıktıktan sonra bana dedi ki "Ya biraz önce bu koşmaya yürümeye makinenin diklenmesine kalbim dayandı ama seni bu formayla görmeye dayanacak mı bilmiyorum." dedi. Böyle bir hadise yaşandı benim için. İnsanlara ve hayata karşı bazı kararlar alırken sorumluluklarınızın bilincinde olmak gerekiyor. Ama profesyonel tarafından bakıldığında benim için büyük bir meydan okumaydı." şeklinde anlattı.

"BUGÜNLERE GELMEMDE GALATASARAY'IN YERİ AYRIDIR"

Konuşmasına devam eden Belözoğlu, "Bundan geri durmadan söyleyeceğim. Bugünlere gelmemde Galatasaray'ın yeri ayrıdır. Ama çocukluğumda o formayı giydiğim ve ismini sayarken büyük futbolcuları, Yedi Köyü küçük sokaklarında oynadığım takım Fenerbahçe'ydi. Bu meydan okumayı yapmak istedim yani. Bunu yaptığım için pişman olmadım, birçok kez insanların üzüldüğünü buna şahit olduğunda onların yerinde biri olarak değerlendirdiğimi bilmelerini isterim. Empatiyi yaptım aslında." dedi.