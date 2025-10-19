Canlı yayında açıkladı! Galatasaray'ın Başakşehir galibiyeti sonrası çok konuşulacak iddia

Galatasaray’ın Süper Lig’de Başakşehir’i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan TRT Spor yorumcusu İlker Yağcıoğlu, dikkat çeken ifadeler kullarken çok konuşulacak bir iddiada bulundu.

"BAŞAKŞEHİR KALEYE GİDEMEDİ"

Galatasaray’ın rahat bir galibiyet aldığını belirten Yağcıoğlu, “Galatasaray 6 as oyuncusunu değiştirmiş olmasına rağmen sahada üstün bir oyun sergiledi. Başakşehir gibi geçmişte şampiyonluk yaşamış bir takımın ilk yarıdaki hali oldukça kötüydü, neredeyse rakip kaleye gidemediler.” dedi.

Deneyimli yorumcu, maçın ardından sarı-kırmızılıların şampiyonluk yarışındaki iddiasına da değindi:

"GALATASARAY'IN PUAN KAYBETMESİ ZOR"

“Galatasaray kolay kolay yenilmez. Bu takım ligde öyle basit puanlar kaybedecekmiş gibi durmuyor. 74. dakikada yapılan oyuncu değişikliklerine bakıyorsun; Osimhen, Yunus, Lemina, Jakobs… Giren isimler yedek değil, adeta ikinci bir ilk 11. Derbiler dışında Galatasaray’ın bu sezon puan kaybı yaşaması zor görünüyor.”