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  4. Canlı yayında açıkladı! "Maçı çözebilir" dedi ve... Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin favorisini söyledi!

Canlı yayında açıkladı! "Maçı çözebilir" dedi ve... Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin favorisini söyledi!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
07.12.2024 16:40
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftası derbiye tanıklık edecek. Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin Tüpraş Stadyumu'nda oynayacağı dev maç öncesi Türk futbolunun efsane isimlerinden Burak Yılmaz, değerlendirmelerde bulundu. Sarı - lacivertlilerin tecrübeli futbolcusu Edin Dzeko ve Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'e de ayrı bir parantez açan Yılmaz, "Bizim futbolcularımızın örnek alması gereken bir futbolcu kendisine çok saygı duyuyorum" dedi.

Canlı yayında açıkladı! "Maçı çözebilir" dedi ve... Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin favorisini söyledi!

Ülkemizin unutulmaz forvetlerinden Burak Yılmaz, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbi öncesi yorumlarda bulundu. Yılmaz, kritik maçtaki favorisini açıklarken, sarı - lacivertlilerin tecrübeli futbolcusu Edin Dzeko hakkında da düşüncelerini paylaştı.

İşte Burak Yılmaz'ın açıklamaları;

"OSIMHEN LİGİN ÇOK ÜSTÜNDE"

5-Kasımpaşa

Galatasaray'ın dünya çapındaki golcüsü Victor Osimhen'e ayrı bir parantez açan Burak Yılmaz, "Osimhen, çok üst düzey bir futbolcu, atletik yapısı, fiziki genetiğiyle. Avrupa santrforu, dünyanın ilk 5-6 santrforlarından bir tanesi. Galatasaray'ın atanı ve tutanı en iyisidir derim. Icardi sakatlandı, Osimhen var, Osimhen giderse daha iyisini alırlar demiştim. Gerçekten öyle bir kültürü var. Osimhen, çok değerli bir futbolcu. Türkiye'de olması bizim için çok iyi. Osimhen'i yakından takip eden çok üst düzey takım var. Bizim ligimizin de takip edilmesi bizler için büyük bir şans, inanılmaz. Osimhen'in ne yaptığı çok belli, daha da iyi olacaktır. Tam performansına kavuşmadığını, kavuşunca çok daha ekstra işler yapacağını düşünüyorum. Ama Icardi'ye bir parantez açmak lazım. Galatasaray'ın oyun yapısında Icardi'yi arayacağını düşünüyorum. Oyun olarak Icardi'nin yokluğunun etkileyeceğini düşünüyorum. Osimhen şu anda tartışmasız fizik olarak Türkiye Ligi'nin üzerinde bir oyuncu, nazar değmesin." sözlerini sarf etti.

"EDIN DZEKO WINNER BİR OYUNCU"

1-Göztepe

Fenerbahçe'nin forveti Edin Dzeko hakkında övgülerle bahseden Burak Yılmaz, "Saygı duyulası bir performans. Harika bir profesyonel, winner bir oyuncu. En önemlisi bu. Onun şu andaki performansı hem bizim gençlerimize hem de futbol hayatında 30'un üzerine çıkmış oyunculara örnek olacaktır. Kendisine çok saygı duyuyorum. Performansına saygı duyuyorum. Kendisini tebrik ediyorum. Bizim futbolcularımızın örnek alması gereken bir futbolcu. Bu yaşında Türkiye'ye geldi ama hala aynı istekle devam ediyor. Onu izlerken keyif alıyorum." ifadelerini kullandı.

"BİRİ ÇIKIP MAÇI ÇÖZEBİLİR"

1-Eyüpspor

Derbideki favorisini açıklayan Yılmaz, "Derbiler asla favorisi belli olmayan maçlardır. Fenerbahçe bir adım önde gibi görünüyor, Beşiktaş'ın içinde bulunduğu durumdan dolayı ama Beşiktaş'ın da ayaklarından biri çıkıp maçı çözebilir." şeklinde konuştu.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
19:00
Beşiktaş Beşiktaş
-
Fenerbahçe Fenerbahçe

Anahtar Kelimeler:
Burak Yılmaz beşiktaş fenerbahçe Victor Osimhen
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