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Canlı yayında 'aldatma' iddiası! Gizli tanığın sözleri Didem Arslan'ı şoke etti! "Banyoda başka kadınlarla görüşüyor!"

14.11.2023 10:15 | Son Güncelleme:
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Didem Arslan Yılmaz programında Süleyman-Hatice çiftini ağırladı. 5 yıl önce kaçarak evlenen çiftin evlilikleri Süleyman Bey'in sosyal medya bağımlılığı yüzünden bitme noktasına geldi. Süleyman Bey, oradan gelen mesajlar yüzünden eşiyle kavga ettiğini, bu sebeple kayınpederi Fevzi’nin geçtiğimiz Haziran ayında karısı ve çocuğunu götürdüğünü vurguladı. Çift canlı yayında yüzleşirken programa bağlanan gizli tanığın sözleri ortalığı karıştırdı.

Canlı yayında 'aldatma' iddiası! Gizli tanığın sözleri Didem Arslan'ı şoke etti! "Banyoda başka kadınlarla görüşüyor!"

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında ekran başındaki izleyicileri şaşırtan bir olay yaşandı. "Kocam sabah akşam TikTok çekiyor." diyerek eşi Süleyman Bey'den dert yanan Hatice Hanım, stüdyoya geldi.

Kocasının özellikle son 1 yıldır kadınlarla konuştuğunu söyleyen Hatice Hanım, aldatıldığını söyledi. Barışmak için eşinin sosyal medya hesabını kapatmasını isteyen Hatice Hanım, babası Fevzi Bey'in canlı yayına bağlanması ile duraksadı.

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"DAMADIM BANYODA BAŞKA KADINLARLA MESAJLAŞIYOR"

Fevzi Bey, kızının gerçekleri anlatmadığını; damadının 3 senedir başka kadınlarla görüştüğünü belirtti.

Fevzi Bey, Süleyman’ın genellikle evde olmadığını, evdeyken de banyoda başka kadınlarla mesajlaştığını ifade etti.

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Karısına sırılsıklam aşık olduğunu ifade eden Süleyman Bey, eşinin kendisine ilgi göstermediği için başkalarıyla mesajlaştığını vurguladı.

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GİZLİ TANIKTAN CANLI YAYINI KARIŞTIRAN SÖZLER!

Canlı yayına bağlanan gizli bir tanığın sözleri ise herkesi şaşırttı.

"BANA 'KARIMLA SORUNLARIM VAR, SENİNLE EVLENMEK İSTİYORUM' DEDİ"

Süleyman Bey'le birkaç ay önce sosyal medyada tanıştığını söyleyen gizli tanık, Süleyman’ın “Karımla aramda sorun var, boşanacağım. Seninle evlenmek istiyorum.” dediğini öne sürdü.

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