Canlı yayında Arda Güler'in İspanya Ligi'ne gideceğini duyurdular! Emre Belözoğlu ve Candaş Tolga Işık'tan açıklamalar...

Emre Belözoğlu, Tv 100'de Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı. İşte Emre Belözoğlu'nun açıklamaları...

"ARDA GÜLER İSPANYA'YA GİTTİ"

Candaş Tolga Işık, "Buradan duyuralım. Arda İspanya'ya gitti. Takımın ismini söylemeyelim ama iş bitti. Hayırlı olsun diyelim." ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu ise, "Ben de Arda Güler'in yerinde olsam gitmek isterim. Çünkü Barcelona ve Real Madrid istiyordu." dedi.

"30 DAKİKA İZLEDİM VE O BANA ZATEN YETTİ"

"Tahir hoca alt yapının başına gelmişti ve biz bir ekip oluşturduk. Arda'nın iyi bir oyuncu olduğunu bana ekibim önerdi. 30 dakika izledim ve o bana zaten yetti."

"7-0'LIK GALATASARAY MAĞLUBİYETİ, KARİYERİMİN EN ZOR GÜNÜYDÜ"

"7-0'lık Galatasaray mağlubiyeti, kariyerimin en zor günüydü. Sonrasında ayağa kalkmayı bildik. Galatasaray'ın her geldiği gol oldu. Kariyerimin en zor günüydü diyebilirim. Soyunma odasında da hiç kibar değildim sert konuştum. Bu performansın bize yakışmadığını söyledim."

"MESUT ÖZİL'İN FENERBAHÇE'YE GETİRİLMESİ ASLA BİR HATA DEĞİLDİ"

"Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye getirilmesi asla bir hata değildi. Mesut için istediği ortam oluşmadı ve o yüzden başarılı olamadı. Mesut Özil çok özel bir oyuncuydu. Ona bazen abisi, bazen hocası olarak yaklaştım. Mesut geldiğinde camianın ona ihtiyacı vardı. O dönem maddi olarak Fenerbahçe'ye bir külfeti yoktu. İkinci ve üçüncü senesinde maddi olarak ağırlaştı."

"KENDİ DEĞERLERİMİZE GEREKEN DEĞERİ VERMİYORUZ"

"Bu ülkede değil teknik direktör olmak, Türk vatandaşı olmak bile zor. Teknik direktörlere gereken sabrı göstermiyoruz. Türk hocalar hemen eleştiriliyor. Kendi değerlerimize gereken değeri vermiyoruz."

"HAALAND VE MBAPPE'NİN DAHA ZAMANI VAR"

"Haaland ve Mbappe'nin daha zamanı var diye düşünüyorum. Ronaldo ve Messi çok farklıydı. Mesela Ronaldinho da sürekliliği yaşayamadı. Ben son dönemde oyuna çok kafa yoran teknik direktörler görüyorum. Bence futbolda gelmiş geçmiş en önemli kişi Johan Cruyff. Ardından Guardiola gelir."

"PREMIER LİG'E ÇIKARSA DEĞERLENDİRİRİZ"

"Acun Ilıcalı benim hayatımda olan en önemli kişilerden biridir. Şu an Hull City'nin başında çok iyi bir hocaları var. Premier Lig'e çıkarlarsa ve teklif yaparlarsa değerlendiririz."

"DAHA BÜYÜK HEDEFİM BİR GÜN AVRUPA'DA OYNADIĞIM KULÜPLERİ ÇALIŞTIRMAK"

"Rasyonel hedefim, bir gün Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak. Ama gerçekçi olmak gerekirse daha büyük hedefim bir gün Avrupa'da oynadığım kulüpleri çalıştırmak."

"FENERBAHÇE BİR OLAMIYOR"

"Fenerbahçe'nin 9 yıldır şampiyon olamamasının tek bir sebebi yok. Son 3-4 senedir takım sabrını kaybetmiş durumda. Camianın içinde çok fazla ses var. Beşiktaş ve Galatasaray'da durum böyle değil. Onlar kenetlenmiş durumda. Fenerbahçe bir olamıyor."



