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Canlı yayında bomba kehanet! Şampiyonu açıkladı

19.04.2021 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler çarpıcı açıklamalara imza attı. Bu sezon şampiyon olacak takımı açıklayan Çelikler, sosyal medyada gündem olmayı başardı.

Canlı yayında bomba kehanet! Şampiyonu açıkladı

Fenerbahçe, Erol Bulut ile yolların ayrılması ardından görev Emre Belözoğlu'nu getirmişti. Sarı lacivertli ekipte Belözoğlu'nun oynattığı oyun yönetim ve taraftarlar tarafından taktir toplamaya başladı.

BAŞAKŞEHİR'İ 2-1'LE GEÇTİ

Üst üste aldığı galibiyetlerden sonra Beşiktaş ile puan farkını kapatan Fenerbahçe dün gece deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk oldu. 1-0 geriye düşen Fenerbahçe Szalai ve Pelkas'ın attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

ŞAMPİYONLUK KEHANETİ

Fenerbahçe’nin oyunundaki gelişmelere dikkat çeken Serdar Ali Çelikler, şu ifadeleri kullandı: 'Bu sezon şampiyon bence Fenerbahçe olacak. 2013-2014 sezonundan sonra ilk kez Fenerbahçe’de bir teknik direktörün fikri var iki maçtır.

'CİDDİ SORUNLARI VAR'

"İki maç da neredeyse berabere bitecekti ancak futbolu bir şey ifade ediyor. Bir felsefe var ve uygulanmaya çalışılıyor. Bu işin artı tarafı. Kornerde de bir şeyler denendi, çalışmaya yönelik, bir fikre yönelik birtakım damgalar vurulmaya yavaş yavaş başlanmış ancak takımın ciddi sorunları da var."

'KADER AĞLARINI ÖRÜYOR MU'

"Top kaybı sonrasında atak yeniyor. Gustavo girince de takım ister istemez oyun merkezini geri çekiyor. Harun heyecanlı ve iyi gidiyor derken ciddi bir hata yaptı ama penaltıyı kurtarması da “kader ağlarını örüyor mu?” dedirtti.' dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü Emre Belözoğlu
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Hah şöyle bunu anlamak gerek
Serdar bey kardeşim Emre için hiç boşuna fokurdama Emre bu yılı belki kurtarır ama Erol hocaya Emre karışmasaydı FB in on yılını kurtarırdı Erol hoca, Emreyle zarar eden ve kadro değiştiren kuluble karşılaşacağız bu yıl Emre in yaptırdığı transferler den Mert Hakan hariç hepsi de vasat Pelkas a gelince zayıf ve çelimsiz ama karakterli bu iki oyuncunun dışındaki oyuncuları pttlig de bile oynayamazlar ne demişler taş yerinde ağırdır ama bazen taş konulduğu yere yakışır işte Mert ve Pelkas da yakışmış oyuncular Emre ve bşk Ali koç dahil transfer edilen tüm oyunculara çal satırı gitsinler

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