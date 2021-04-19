Canlı yayında bomba kehanet! Şampiyonu açıkladı

Fenerbahçe, Erol Bulut ile yolların ayrılması ardından görev Emre Belözoğlu'nu getirmişti. Sarı lacivertli ekipte Belözoğlu'nun oynattığı oyun yönetim ve taraftarlar tarafından taktir toplamaya başladı.

BAŞAKŞEHİR'İ 2-1'LE GEÇTİ

Üst üste aldığı galibiyetlerden sonra Beşiktaş ile puan farkını kapatan Fenerbahçe dün gece deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk oldu. 1-0 geriye düşen Fenerbahçe Szalai ve Pelkas'ın attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

ŞAMPİYONLUK KEHANETİ

Fenerbahçe’nin oyunundaki gelişmelere dikkat çeken Serdar Ali Çelikler, şu ifadeleri kullandı: 'Bu sezon şampiyon bence Fenerbahçe olacak. 2013-2014 sezonundan sonra ilk kez Fenerbahçe’de bir teknik direktörün fikri var iki maçtır.

'CİDDİ SORUNLARI VAR'

"İki maç da neredeyse berabere bitecekti ancak futbolu bir şey ifade ediyor. Bir felsefe var ve uygulanmaya çalışılıyor. Bu işin artı tarafı. Kornerde de bir şeyler denendi, çalışmaya yönelik, bir fikre yönelik birtakım damgalar vurulmaya yavaş yavaş başlanmış ancak takımın ciddi sorunları da var."

'KADER AĞLARINI ÖRÜYOR MU'

"Top kaybı sonrasında atak yeniyor. Gustavo girince de takım ister istemez oyun merkezini geri çekiyor. Harun heyecanlı ve iyi gidiyor derken ciddi bir hata yaptı ama penaltıyı kurtarması da “kader ağlarını örüyor mu?” dedirtti.' dedi.



