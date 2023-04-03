Canlı yayında duyuldu! Göksenin Köksal'ın Fenerbahçe taraftarları için kullandığı sözler sosyal medyayı karıştırdı! Çok sayıda tepki geldi...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftası, Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef derbisine sahne oldu. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabaka, oldukça yüksek bir tansiyonda oynanırken, ilk devrenin sona ermesinin ardından yaşanan olay sosyal medyanın gündemine oturdu.
İlk yarı; Fenerbahçe Beko'nun 47-25'lik üstünlüğüyle sonuçlanırken, Galatasaray Nef'in kaptanlarından Göksenin Köksal'ın hareketi dikkat çekti. Tecrübeli oyuncu; soyunma odasına doğru ilerlerken, sarı - lacivertli taraftarlara ağır bir küfretti.
Köksal'ın 'Ulan var ya a..... s......" ifadelerini kullandığı an, canlı yayından duyuldu.
Sarı - kırmızılı basketbolcunun bu hareketi, sosyal medyadaki basketbolseverlerin tepkisini çekti.