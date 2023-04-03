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  4. Canlı yayında duyuldu! Göksenin Köksal'ın Fenerbahçe taraftarları için kullandığı sözler sosyal medyayı karıştırdı! Çok sayıda tepki geldi...

Canlı yayında duyuldu! Göksenin Köksal'ın Fenerbahçe taraftarları için kullandığı sözler sosyal medyayı karıştırdı! Çok sayıda tepki geldi...

03.04.2023 22:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Nef, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında karşı karşıya geldi. İki ezeli rakibin mücadelesinde ilk devrenin sona ermesinin ardından sarı - kırmızılıların kaptanlarından Göksenin Köksal'ın Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda bulunan sarı - lacivertli taraftarlara gösterdiği tepki, canlı yayına yansıdı. Köksal'ın sözleri sonrasında sosyal medya karıştı...

Canlı yayında duyuldu! Göksenin Köksal'ın Fenerbahçe taraftarları için kullandığı sözler sosyal medyayı karıştırdı! Çok sayıda tepki geldi...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftası, Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef derbisine sahne oldu. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabaka, oldukça yüksek bir tansiyonda oynanırken, ilk devrenin sona ermesinin ardından yaşanan olay sosyal medyanın gündemine oturdu.

İLK YARI SONUNDA...

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İlk yarı; Fenerbahçe Beko'nun 47-25'lik üstünlüğüyle sonuçlanırken, Galatasaray Nef'in kaptanlarından Göksenin Köksal'ın hareketi dikkat çekti. Tecrübeli oyuncu; soyunma odasına doğru ilerlerken, sarı - lacivertli taraftarlara ağır bir küfretti.

CANLI YAYINDAN DUYULDU

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Köksal'ın 'Ulan var ya a..... s......" ifadelerini kullandığı an, canlı yayından duyuldu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

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Sarı - kırmızılı basketbolcunun bu hareketi, sosyal medyadaki basketbolseverlerin tepkisini çekti.

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