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  4. Canlı yayında fenalaşıp yayını yarıda bırakmıştı! Songül Karlı hastaneye kaldırıldı

Canlı yayında fenalaşıp yayını yarıda bırakmıştı! Songül Karlı hastaneye kaldırıldı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
15.11.2024 14:16
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Son dönemde yaptırdığı estetiklerle adından sıkça söz ettiğimiz Songül Karlı şimdilerde Uğur Arslan ile sunduğu Sana Değer programıyla dikkat çekiyor. Programdaki halleri ile gündemden düşmeyen ünlü isim son olarak canlı yayında rahatsızlandı ve yayını da yarıda bıraktı. Program partneri Uğur Arslan Karlı'nın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Canlı yayında fenalaşıp yayını yarıda bırakmıştı! Songül Karlı hastaneye kaldırıldı

Şarkıcılığın yanı sıra sunuculuk da yapan Songül Karlı son dönemde yaptırdığı estetiklerle adından söz ettiriyordu. Her adımı olay olan ünlü isim bu defa sevenlerini korkuttu.

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Uğur Arslan ile sunduğu Sana Değer programıyla dikkat çeken Karlı canlı yayında rahatsızlandı. Sık sık karnını tutan ünlü isim programa devam edemedi ve yarıda bıraktı.

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Program partneri Uğur Arslan ise Songül Karlı'nın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

SONGÜL 3

Arslan; 'Songül burada değil. Songül'ü hastaneye götürdü arkadaşlar. Ani bir mide bağırsak sancısı oluştu. Bir türlü geçiremedik. Şuan doktor kontrolünde.' ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Songül Karlı Uğur Arslan
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