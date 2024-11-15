Canlı yayında fenalaşıp yayını yarıda bırakmıştı! Songül Karlı hastaneye kaldırıldı

Şarkıcılığın yanı sıra sunuculuk da yapan Songül Karlı son dönemde yaptırdığı estetiklerle adından söz ettiriyordu. Her adımı olay olan ünlü isim bu defa sevenlerini korkuttu.

Uğur Arslan ile sunduğu Sana Değer programıyla dikkat çeken Karlı canlı yayında rahatsızlandı. Sık sık karnını tutan ünlü isim programa devam edemedi ve yarıda bıraktı.

Program partneri Uğur Arslan ise Songül Karlı'nın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Arslan; 'Songül burada değil. Songül'ü hastaneye götürdü arkadaşlar. Ani bir mide bağırsak sancısı oluştu. Bir türlü geçiremedik. Şuan doktor kontrolünde.' ifadelerini kullandı.