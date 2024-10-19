Canlı yayında gerçeği itiraf etti, Müge Anlı'nın ağzı açık kaldı! Günlerdir kayıp oğlunu arıyordu... '15 yıldır görüşüyorum'

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Hacer Çıranoğlu, oğlu Serdar'ı aramak için yardım istedi. 14 yaşında Seyfi Birbir adlı bir adamla evlendirilen Hacer Çıranoğlu, eşi tarafından şiddete maruz kaldığını belirten kadın çocuklarını bırakarak baba evine dönmek zorunda kaldığını ifade etmişti. Anne Hacer, eski kocasının 4 yaşındaki oğlu Serdar'ı tanımadığı birine verdiğini söylemişti.

Eski eşi Hacer "El kadar çocuklarımı dövüyordun. Onun küçücük kalbinden ne olur? Yanlışlıkla mı öldürdün?" diye sorunca kafalar karışmıştı. Müge Anlı, Seyfi Bilir'in kendi öz çocuğunu öldürmüş olabileceği ihtimali üzerinde durmuştu.

KAYIP OĞLUYLA GÖRÜŞTÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ!

Günlerdir aranan ve nerede olduğu bilinmeyen kayıp çocukla ilgili babası Seyfi Bilir, herkesi şaşkına çeviren bir itirafta bulundu. Baba Seyfi, 15 yıl önce çocuğunu bulduğunu ve görüştüğünü söyledi. "Pazartesi günü sağ tarafımda oğlum Erdal sol tarafımda da Doğukan olacak verdiğim çocuk." dedi.

"Ben 15 yıldan beri görüşüyorum çocuğumla. Verdiğim kişiyi bilmez miyim? Pazartesi günü oğlumla beraber kapıdan gireceğim. 'Annemi yüzleştirme benimle. Beni karşılaştırma. Beni de kaybedersin' dedi." ifadelerini kullandı. Bu itiraf ise Müge Anlı'nın ağzını açık bıraktı.