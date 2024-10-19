MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Canlı yayında gerçeği itiraf etti, Müge Anlı'nın ağzı açık kaldı! Günlerdir kayıp oğlunu arıyordu... '15 yıldır görüşüyorum'

Canlı yayında gerçeği itiraf etti, Müge Anlı'nın ağzı açık kaldı! Günlerdir kayıp oğlunu arıyordu... '15 yıldır görüşüyorum'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
18.10.2024 17:03
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Hacer Çıranoğlu, günlerdir 4 yaşında ortadan kaybolan oğlunu arıyordu. Baba Seyfi Bilir, gerçeği canlı yayında itiraf etti. Müge Anlı'nın ağzı resmen açık kaldı.

Canlı yayında gerçeği itiraf etti, Müge Anlı'nın ağzı açık kaldı! Günlerdir kayıp oğlunu arıyordu... '15 yıldır görüşüyorum'

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Hacer Çıranoğlu, oğlu Serdar'ı aramak için yardım istedi. 14 yaşında Seyfi Birbir adlı bir adamla evlendirilen Hacer Çıranoğlu, eşi tarafından şiddete maruz kaldığını belirten kadın çocuklarını bırakarak baba evine dönmek zorunda kaldığını ifade etmişti. Anne Hacer, eski kocasının 4 yaşındaki oğlu Serdar'ı tanımadığı birine verdiğini söylemişti.

728xauto

Eski eşi Hacer "El kadar çocuklarımı dövüyordun. Onun küçücük kalbinden ne olur? Yanlışlıkla mı öldürdün?" diye sorunca kafalar karışmıştı. Müge Anlı, Seyfi Bilir'in kendi öz çocuğunu öldürmüş olabileceği ihtimali üzerinde durmuştu.

1080xauto

KAYIP OĞLUYLA GÖRÜŞTÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ!

Günlerdir aranan ve nerede olduğu bilinmeyen kayıp çocukla ilgili babası Seyfi Bilir, herkesi şaşkına çeviren bir itirafta bulundu. Baba Seyfi, 15 yıl önce çocuğunu bulduğunu ve görüştüğünü söyledi. "Pazartesi günü sağ tarafımda oğlum Erdal sol tarafımda da Doğukan olacak verdiğim çocuk." dedi.

Ekran görüntüsü 2024-10-18 165555

"Ben 15 yıldan beri görüşüyorum çocuğumla. Verdiğim kişiyi bilmez miyim? Pazartesi günü oğlumla beraber kapıdan gireceğim. 'Annemi yüzleştirme benimle. Beni karşılaştırma. Beni de kaybedersin' dedi." ifadelerini kullandı. Bu itiraf ise Müge Anlı'nın ağzını açık bıraktı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı
En Çok Okunan Haberler
Atlas bebeğin ailesi yaşadıkları dehşeti anlattı

Atlas bebeğin ailesi yaşadıkları dehşeti anlattı

Bu kez sınırları zorladı... Ablası ile dudak dudağa görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Bu kez sınırları zorladı... Ablası ile dudak dudağa görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Hangi bakanlar değişecek? AK Parti’den ilk sinyal geldi…

Hangi bakanlar değişecek? AK Parti’den ilk sinyal geldi…

29 Ekim emekli ikramiyesi açıklaması geldi!

29 Ekim emekli ikramiyesi açıklaması geldi!

Detaylar kan dondurdu, işte bebek katili doktor ve hemşireler

Detaylar kan dondurdu, işte bebek katili doktor ve hemşireler

MEB'den 'kış saati' düzenlemesi! 81 ile genelge gönderildi

MEB'den 'kış saati' düzenlemesi! 81 ile genelge gönderildi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.