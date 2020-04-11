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Canlı yayında önce elektrik çarptı! Sonra da...

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2020 10:21 | Son Güncelleme

TVNET'te sunuculuk yapan Erem Şentürk'ü canlı yayında önce elektrik çarptı. Ardından ayağı kayıp düşmekten son anda kurtulan Erem Şentürk, "Bugün bu stüdyodan mübarek cuma günü sağ çıkarsam devam edeceğim haberleri sunmaya" dedi.

TVNET’te yayınlanan “Nerede Kalmıştık” adlı programın sunucusu Erem Şentürk Türkiye’deki korona virüsü vakalarını anlatırken canlı yayında önce elektrik çarptı.

Dijital ekrana dokunduğu anda ‘Allah’ diye bağırarak tepki veren Erem Şentürk programa devam ederken bu kez ayağı kaydı.

Düşmekten sonr anda kurtulan Erem Şentürk “Önce elektirk çarptı, şimdi düştüm kafayı gözü yarıyordum. Bugün bu stüdyodan mübarek cuma günü sağ çıkarsam devam edeceğim haberleri sunmaya” dedi.

TVNET Haber Müdürü Serhat İbrahimoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Merak eden seyircilerimiz ve takipçiler için zorunlu açıklama: Erem Şenturk’ün sağlık durumu gayet iyi, düşük voltajlı bir ortamda dinleniyor” derken Şentürk de “İyiyim ben. Evet, sorun yok, iyiyim” diye yanıt yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
Erem Şentürk, TVNET, elektrik çarpması,

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
kendi dikkatsizliğiniz beceriksizliğiniz yürümeyi bilmiyorsan sandalyeden neden kalkıyorsun :))
Bence bir banyo yapıp gusul abdesti alsın
Allah çarpmış kardeş korkma..
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