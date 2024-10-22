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Canlı yayında Rıdvan Dilmen'den olay sözler! ''Fenerbahçe'nin sorunu dışarıda değil içerde''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
22.10.2024 22:41
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Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin efsane isimleri Rıdvan Dilmen, Aykut Kocaman ve Oğuz Çetin HT Spor ekranlarında buluştu. Tarihi 88/89 sezonunun en önemli üçlüsü gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Canlı yayında Rıdvan Dilmen'den olay sözler! ''Fenerbahçe'nin sorunu dışarıda değil içerde''

Rıdvan Dilmen, HT Spor'da "Çerçeve" programına Oğuz Çetin ve Aykut Kocaman ile birlikte konuk oldu. Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin efsane isimleri gündeme dair konuştu. Tecrübeli spor yorumcusu Rıdvan Dilmen yaptığı çarpıcı açıklamalarla dikkat çekti.

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları;

3 TEMMUZ SÜRECİ

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3 Temmuz sürecinde yaşananlar hakkında konuşan Rıdvan Dilmen, "3 Temmuz sürecinde Aykut kardeşimle çok sabahladığımızı hatırlıyorum. Üzüldüğüm tek konu, herkesin elinde bir terazi var. Bu daha az Fenerbahçeli, bu daha iyi Fenerbahçeli. Terazinin kimseye geçme hakkı yoktur." ifadelerini kullandı.

ACUN ILICALI SÖZLERİ

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Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe yöneticiliği için fedakarlık yapması gerektiğini vurgulayan Dilmen, "Fenerbahçe'de birliktelik olmazsa olmazımız. Samandıra'dan sorumlu yönetici kim? Merak ediyorum. Acun'un iletişimi, bilgileri iyi insan. Hafta sonu Hull City maçındaydı ne yapacağız şimdi? Fenerbahçe'de çalışmak fedakarlık ister." sözlerini kullandı.

JOSE MOURINHO AÇIKLAMASI

4-Galatasaray

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun durumunu değerlendiren başarılı yorumcu, "Mourinho, Samsunspor maçı öncesinde açıklamasında hafta boyunca Samsunspor'a nasıl hazırlandıklarını anlattı. Okan Buruk'u da dinledim. Antalyaspor öncesi açıklamasında; 'Biz çok iyi durumdayız' dedi. Okan Buruk'un bence en doğru yaptığı şey ligimizi yalamış yutmuş olmasıdır.Acun veya bu işle ilgilenen kimse Mourinho'ya bu ülkeyi anlatmalı. Mourinho 20 senedir bu ülkede yaşamıyor. Dışarıdan çok önce içeride Fenerbahçe'nin durumu çözmesi lazım. Ben sorunun dışarıda değil, içeride olduğunu görüyorum." yorumunu yaptı.

''MOURINHO SADECE PARA İÇİN GELMEDİ''

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Rıdvan Dilmen Portekizli çalıştırıcının neden geldiğini, "Jose Mourinho da akıllı bir insan. Sadece para için gelmedi. Fenerbahçe'nin başarıya açlığını gördü. Buradaki boşluğu gördü.Fenerbahçe'nin sıkıntısı bu. Şu anda sorunun ne olduğunu kulübün bulması lazım. O hoca geldi, bu hoca gittiyle olmaz. Mesele bu değil.'' sözleriyle yorumladı.

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Rıdvan Dilmen José Mourinho Acun Ilıcalı fenerbahçe
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