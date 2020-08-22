MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Canlı yayında şaşkına çeviren soru! 'Kocam Fahriye Evcen'e aşık' dedi ve ekledi...

Canlı yayında şaşkına çeviren soru! 'Kocam Fahriye Evcen'e aşık' dedi ve ekledi...

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2020 13:41 | Son Güncelleme

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Nur Viral'ın programına soru gönderen bir kadın izleyici, "Kocam Fahriye Evcen'e aşık oldu, günaha girdi mi?" dedi. Soru karşısında şaşkına dönen sunucu ise ne diyeceğini bilemedi.

Beyaz TV'de ekrana gelen ve sunuculuğunu Nur Viral'ın yaptığı Hayatta Her Şey Var programı dün yeni bölümüyle ekrana geldi. Dün yayınlanan bölümde ilahiyatçı Yusuf Kavaklı'yı konuk alan Viral, bir kadın izleyicisiyle sorusuyla herkesi şaşkına çevirdi.

"KOCAM FAHRİYE EVCEN'E AŞIK, GÜNAHA GİRİYOR MU?"

Sosyal medya üzerinden gelen dini soruları Kavaklı'ya yönelten Nur Viral, "Bir kadın izleyicimiz her akşam eşiyle kavga ediyormuş. Nedeni de dizi oyuncusu Fahriye Evcen. 'Kocam Fahriye Evcen'e aşık ve her gün kavga ediyoruz günaha giriyor mu?' diye sormuş" dedi.

canli-yayinda-saskina-ceviren-soru-kocam-fahriye-13529770_5693_m

"AŞIK OLMASI GEREKEN KİŞİ EŞİ"

Gelen soru karşısında şaşkına dönen Yusuf Kavaklı ise "Evde eşi ne oluyor peki? Aşık olması gereken biri varsa o eşidir. Çok güzel kadın sahibinedir" yanıtını verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREbru Şallı'dan duygusal paylaşımEbru Şallı'dan duygusal paylaşım
34 yaş küçük sevgilisiyle tatilde34 yaş küçük sevgilisiyle tatilde
Hayat hikayesiyle herkesi ağlattı!Hayat hikayesiyle herkesi ağlattı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Korkunç olay! Çocuklarının gözü önünde otomobilden atlayarak hayatını kaybetti
Korkunç olay! Çocuklarının gözü önünde otomobilden atlayarak hayatını kaybetti
Karadeniz'deki doğalgaz keşfi dış basında geniş yer buldu
Karadeniz'deki doğalgaz keşfi dış basında geniş yer buldu
İYİ Partili vekilden 'müjde' açıklaması: Yeter artık! Aziz Milletimizle alay etmeyin
İYİ Partili vekilden 'müjde' açıklaması: Yeter artık! Aziz Milletimizle alay etmeyin
AB'den Türkiye'nin doğalgaz keşfine ilişkin açıklama
AB'den Türkiye'nin doğalgaz keşfine ilişkin açıklama
DSÖ'den flaş koronavirüs açıklaması
DSÖ'den flaş koronavirüs açıklaması
Muharrem İnce'den dikkat çeken 'doğalgaz' paylaşımı
Muharrem İnce'den dikkat çeken 'doğalgaz' paylaşımı
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
TikTok fenomeni çift olay oldu! Müge Anlı'da kayıp ilanından, yasak aşka kadar bir garip olaylar zinciri
TikTok fenomeni çift olay oldu! Müge Anlı'da kayıp ilanından, yasak aşka kadar bir garip olaylar zinciri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Babasını kaybetti acısını fotoğraflarla gösterdi!
Babasını kaybetti acısını fotoğraflarla gösterdi!
Gece yarısı sarmaş dolaş yakalandılar! Olay görüntü
Gece yarısı sarmaş dolaş yakalandılar! Olay görüntü
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Açelya Topaloğlu ile Kenan Acar'dan aşk pozları
Artık saklanmıyorlar
Nilperi Şahinkaya: Şiddet uygulayan biriyle rol almam
Nilperi Şahinkaya: Şiddet uygulayan biriyle rol almam
Mehmet Ali Erbil'den haber var!
Mehmet Ali Erbil'den haber var!
Koronavirüsü yenen Mel Gibson 34 yaş küçük sevgilisiyle tatilde
34 yaş küçük sevgilisiyle tatilde
Pedofili tepkilerinin ardından Netflix'ten özür
Pedofili tepkilerinin ardından Netflix'ten özür
İtalyan Claudia Romani'den iddialı pozlar
Kabı dar geldi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.