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Canlı yayında skandal! 74'lük kocasını 60 yaşındaki adamla duşta aldattı

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

21 yaşındaki Sırp model Milijana Bozic, kendisinden 53 yaş büyük kocasını, 60 yaşındaki bir adamla duşta aldattı.

Geçtiğimiz sene izdivaç programında tanışıp evlenen 74 yaşındaki Milojko Bozic ve 21 yaşındaki Sırp model Milijana Bozic, aralarındaki yaş farkı sebebiyle tüm dünyanın dikkatini çekmişti.

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Nikah tarihinin üzerinden birkaç ay geçmesine rağmen 74 yaşındaki Milojko Bozic, kendisinden 53 yaş küçük eşi Milijana Bozic'ten boşanma kararı aldı. 74 yaşındaki adam, Sırbistan'da yayınlanan 'Parovi' (Çiftler) adlı bir izdivaç programında 21 yaşındaki eşinin 60 yaşındaki Nemanja Stamatovic Zabac'la duşta öpüşmesi sebebiyle bu kararı aldı.

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Boşanma kararına sebep olan söz konusu anlarda 21 yaşındaki Milijana, 60 yaşındaki Nemanja Stamatovic Zabac'la duşakabine giriyor. Bu sırada yatağında dinlenen 74 yaşındaki Milojko Bozic bir süre sonra eşinin 60 yaşındaki bir başka yarışmacı ile öpüştüğü haberini alıyor.

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Yaşananları duyunca çılgına dönen74 yaşındaki Milojko Bozic, 21 yaşındaki eşinin yanına gidiyor ve tansiyon yükseliyor. 74 yaşındaki Milojko Bozic, 53 yaş küçük eşinin 60 yaşındaki bir başka adamla duşta öpüşmesinin ardından sağlık sorunları sebebiyle Parovi programının çekildiği evi terk etti.

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Avukatından yapılan açıklamada 74 yaşındaki Milojko Bozic'in boşanma sürecini başlattığı bilgisi verildi. Programın prodüktörü, 74 yaşındaki Milojko Bozic'in zor zamanlar yaşadığını ve bu sebeple hastanede tedavi altına alındığını bildirdi.

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Çiftin boşanma süreci şimdiden merak konusu oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Milijana Bozic canlı yayın

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
74 ün yanında 60 genç sayılır :)
kendi kendinemi tartisiyorsun :)
Kızcağız demiş ki "Hep erkekler mi daha genç kadınlarla eşlerini aldatacak"
Daha genç derken İkiside dedesi yaşında
paranın gözü kör olsun
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