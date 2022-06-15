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  4. Canlı yayında slip mayolu fotoğrafını gören Fatih Ürek zor anlar yaşadı! "Rezil, utandım..."

Canlı yayında slip mayolu fotoğrafını gören Fatih Ürek zor anlar yaşadı! "Rezil, utandım..."

15.06.2022 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllar önce denize slip mayo ile giren Fatih Ürek, katıldığı canlı yayında fotoğrafını görünce neye uğradığını şaşırdı. Yüzünü kapatan Ürek "Rezil, utandım. Fok balığı gibiyim" diyerek fotoğrafın kaldırılmasını istedi.

Sahne performanslarıyla adından söz ettiren şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek, TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Uraz Kaygılaroğlu'nun slip mayosu hakkında konuşan Ürek, canlı yayında bir anda kendisinin slip mayolu pozunu görünce ne yapacağını bilemedi.

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"REZİL! UTANDIM... FOK BALIĞI GİBİYİM"

Şimdilerde slip mayo giymediğini ve bu durumdan utandığını söyleyen Ürek, ekranda kendi pozunu görünce "Rezil! Utandım, kaldırın şunu. Fok balığı gibiyim orada. Balina... Bir de karnımı içeri çekmişim. Bu fotoğraf ameliyat olmadan önce çekilmişti. Yaklaşık 10 sene önce" dedi.

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Fatih Ürek
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