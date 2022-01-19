Canlı yayında stüdyo yıkıldı! Tartışma programındaki şampiyonluk diyaloğu kahkahalara boğdu

CNN Türk'te Başak Şengül'ün hazırlayıp sunduğu Akıl Çemberi programında yaşanan Trabzonspor diyaloğu stüdyoyu kahkahalara boğdu. Ünlü gazeteci Hulki Cevizoğlu ile Türkmedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel arasında geçen konuşma sosyal medyada da büyük ilgi çekti.

"TÜRKİYE'DE TANIMAYAN KALMADI SAYEMDE"

Yayının henüz başında geçen diyalogda Hulki Cevizoğlu, "Başak hanım bundan sonra Melik beyi tanıtırken gerçi Türkiye'de tanımayan kalmadı sayemde. Türk Medya Ankara temsilcisi diye tanıtmaya gerek yok daha demin otururken 'Yarın Trabzonspor'un maçı var' demeye başladı. Trabzonspor Ankara temsilcisi deyin." ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYON OLDUĞUMUZ GÜN FORMAYLA GELECEĞİM"

Daha sonra ikili arasında geçen diyalogda Cevizoğlu'nun "Hiç Trabzonspor kravatı taktığını görmedik." demesi üzerine Yiğitel "Geçen hafta taktım da bu hafta takmadım her hafta şey olur. Bu yıl o yıl, bu yıl şampiyonuz." dedi. Bunun üzerine Hulki Cevizoğlu'nun "Formayla gel" sözlerine Melik Yiğitel, "Olur, şampiyon olduğumuz gün formayla geleceğim." ifadelerini kullandı.

