Canlı yayında uzun yıllar unutulmayacak iltifat! "Sen yayına bağlanınca ne hikmetse güneşler açıyor..."

A Spor'da yayınlanan programda canlı yayın esnasında gülümseten anlar yaşandı. A Spor muhabiri Selman Mutlu'nun esprili şekilde Deniz Satar'a iltifatı sosyal medya kullanıcılarının beğenisini topladı.

"SEN BAĞLANINCA GÜNEŞ AÇIYOR..."

Çaykur Rizespor ile Sivasspor arasında oynanan maç için Rize'ye giden muhabir Selman Mutlu, "Yağmur yağıyordu ama ne hikmetse sen yayına bağlanınca güneş açıyor..." dedi.

SOSYAL MEDYADA BEĞENİ TOPLADI

A Spor muhabiri Selman Mutlu'nun bu sözlerine teşekkür eden Deniz Satar, "Şu ana kadar aldığım en tatlı iltifattı. Çok teşekkür ederim." dedi. Sosyal medyada kullanıcılar ikilinin bu esprili konuşmasına beğeni yağdırdı.