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Canlı yayında verdiği frikiklerle tanınan Amanda Holden şikayetlere inat iddialı seçimde bulundu

30.05.2023 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Britanya'nın Got Talent yarışmasında jüri olarak tanınan Amanda Holden çıplaklıktan ve bilerek frikik vermekten asla vazgeçmiyor. Son dönemde iddialı seçimleri yüzünden kanala şikayet yağmasının inadına Holden yarı finalde derin göğüs dekoltesi tercihiyle adından söz ettirdi.

Canlı yayında verdiği frikiklerle tanınan Amanda Holden şikayetlere inat iddialı seçimde bulundu

Britain's Got Talent yarışmasında jüri üyesi olan Amanda Holden verdiği frikikler sayesinde kısa sürede ünlenmeyi başarmıştı.

İngiltere’nin yetenek yarışmasının jüri üyesi son dönemde tarzı sebebiyle sık sık şikayet alıyor. Seyirciler kanala yaptıkları şikayetlerde güzel jürinin fazla müstehcen olduğunu söylüyor.

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52 yaşındaki Holden ise düzenli olarak şikayette bulunan izleyicilere meydan okudu. Amanda sarı dekolteli tarzıyla kıvrımlarını sergiledi.

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Ekran Alıntısı
Lateks bir elbise giyen Amanda Holden geri adım atmayacağını söylemişti. üÜlü isim "Kıyafetlerimin bu kadar çok tartışmaya yol açması çok komik - insanların ellerinde çok fazla zaman var" demişti.

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