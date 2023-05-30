Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör'den Simge Sağın itirafı! Sosyal medyayı sallayan detay

Kızılcık Şerbeti dizisinde oynayan Doğukan Güngör, Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet programına konuk oldu.

Doğukan Güngör'ün, "En son kimi stalk'ladın?" sorusuna cevabı sosyal medyanın gündemine oturdu.

Telefonuna bakarak yanıt veren Doğukan Güngör, "Ne alaka? Simge Sağın'ı" diyerek en son Simge Sağın'ı stalk'ladığını itiraf etti!

Adı Seray Kaya ile anılan Güngör'ün bu sözlerinden sonra Sağın'la takipleşmesi gözlerden kaçmadı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, "İkili arasında yeni bir aşkı mı başladı?" yorumunu yaptı.

Ancak bu sırada bir foto haber altında da ikilinin yazışması gündeme bomba gibi düştü.



