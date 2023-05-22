Cannes'a giden Hande Erçel mini elbisesiyle çömeldi! Pozları olay oldu

Bir süredir gelen projeleri değerlendiren ve ekranlardan uzak kalan Hande Erçel özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Hakan Sabancı ile ilişkisi doludizgin devam eden güzel oyuncu Hande Erçel pozlarıyla da dikkat çekiyor.

Son olarak denizde çekilmiş beyaz mayolu pozunu takipçilerinin beğenisine sunan oyuncu, aşırı zayıflığı ile hayranlarını korkutmuştu.

Hande Erçel, Cannes Film Festivali'ne gitti. Ünlü oyuncu kaldığı otelin odasında çektirdiği fotoğrafları Instagram'dan paylaştı.

Çömelme modasına uyan Erçel, siyah elbisesiyle hayranlarından övgü aldı.

Oyuncunun bazı takipçileri ise "Çömelme ne ya", "Bu çömelme Kendall Jenner özentiliği mi?" yorumları yaptı.



