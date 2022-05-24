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  4. Cannes'da 8 dakika ayakta alkışlandı! Kurak Günler'in oyuncusu Selin Yeninci festivale damga vuran isim oldu

Cannes'da 8 dakika ayakta alkışlandı! Kurak Günler'in oyuncusu Selin Yeninci festivale damga vuran isim oldu

24.05.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Sineması'nın Cannes'daki kırmızı halı temsilcisi olan başarılı oyuncu Selin Yeninci, şıklığıyla ve başarısıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Pudra pembesi özel tasarım bir elbise giyen Kurak Günler'in oyuncusu, Cannes'da yapılan prömiyerde 8 dakika ayakta alkışlandı. Oyuncu, kırmızı halı da açık renkte tül detaylı bir elbise tercih etti.

Cannes'da 8 dakika ayakta alkışlandı! Kurak Günler'in oyuncusu Selin Yeninci festivale damga vuran isim oldu

Türk Sineması'nın bu sene Cannes'da kırmızı halıdaki temsilcisi Selin Yeninci oldu. Film Festivali'nin resmi bölümünde gösterimi yapılan Emin Alper'in Kurak Günler filmi için Cannes'a giden Selin Yeninci kırmızı halıda büyüledi. Hakan Yıldırım tasarımı pudra mavisi elbisesiyle galaya katılan Selin Yeninci, büyük beğeni topladı.

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8 DAKİKA BOYUNCA AYAKTA ALKIŞLANDI

Yeninci, Oscar'lı oyuncu Alicia Vikander ile karşılaştığı kırmızı halıda samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Vikander, Selin Yeninci'nin oynadığı Kurak Günler hakkında bilgi aldı. Selin Yeninci, filmin yönetmeni Emin Alper ve ekiple birlikte önce Holly Spider filminin galasına katıldı.

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Dün sabah ise Debusy Theatre'da kendi oynadığı Kurak Günler'in prömiyerinde yer aldı. Seyircinin büyük ilgi gösterdiği film 8 dakika boyunca ayakta alkışlandı.

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"OYNADIĞIM FİLMLE BURADA OLMAK MUTLULUK VERİCİ"

Cannes'da yönetmen ve yapımcılardan övgü alan oyuncu, gördüğü ilgi karşısında mutluluğunu "Oynadığım filmle burada olmak benim çok önemli ve bu mutluluk verici.

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Oyunculuk adına gösterdiğim çaba ve titizliğin karşılığını almaya başladığımı düşünüyorum" sözleriyle belirtti.

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