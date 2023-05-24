Cannes Film Festivali'ndeki kıyafetiyle olay olan Merve Dizdar sonunda patladı! "Böyle kabul edeceksiniz"

Merve Dizdar son dönemin en çok konuşulan oyuncuları arasında yer alıyor. Özellikle Masumlar Apartmanı'ndaki Gülben karakteriyle izleyicilerin hafızasında yer edinen oyuncu, Cannes Film Festivali'nde yaşadıklarıyla gündemde. Ünlü oyuncu, kıyafetini eleştirenler için açtı ağzını yumdu gözünü.

Dizdar, Vatanım Sensiz ve Masumlar Apartmanı dizilerinden sonra şu sıralar, Star TV'de yayınlanan Ömer dizisindeki Nisa rolüyle adından söz ettiriyor.

Kadrosunda yer aldığı Nuri Bilge Ceylan'ın Kuru Otlar Üstüne filminin gösterimi için Cannes Film Festivali'ne giden Merve Dizdar, kıyafet tercihiyle eleştiri oklarının hedefi oldu.

Pembe ve tek kolunu açıkta bırakan bir elbise giymeyi tercih eden Dizdar, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

Paylaşımları gören ünlü oyuncu daha fazla dayanamadı ve Instagram hesabından konuya dair paylaşımlar yaptı.

Dizdar, ' Yorumlarınızı okudum. O kadar çok iğrenç, rezil, rüküş, bizi böyle mi tercih ettin, berbat bir seçim yazanlar. Aşırı üzülmüşsünüz. Üzülmeyin. Ben çok mutluyum.'

'BU TARTIŞMAYA KAPALI BİR KONU'

Dizdar konuşmasına, 'Bu konu tartışmaya kapalı. Ya beni böyle seveceksiniz, kabul edeceksiniz ya da beni sevmeyeceksiniz. Ben böyle seviyorum. İçinde o kadar iyi hissediyordum ki bu benim ,çin daha önemli. Küçüklüğümden beri böyleydim. Beni böyle kabul edeceksiniz. Başka işiniz gücünüz vardır. Belli ki bu kıza etki etmiyor bu. ' diyerek sert çıktı.

Ardından da kıyafeti giydiği andan bir video paylaşarak eleştirileri dikkate almadığını sözledi.

