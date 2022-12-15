Cansel Çördük dekolteli pozuyla dikkat çekti! Görenler "Kısmetse Olur sensiz eksik" dedi

Kısmetse Olur Aşkın Gücü programı bomba gibi bir geri dönüş yaparken yarışmanın eski yarışmacıları da sosyal medyada gündemde kalmaya devam ediyor. Değişimiyle sık sık gündeme gelen ve yurt dışında şarkıcılığa soyunan Cansel Çördük yeni pozlarıyla dikkat çekti.

Kadın yarışmacıların sosyal medyadaki fotoğraflarıyla gerçek halleri arasındaki fark gündemdeyken eski yarışmacı Cansel Çördük'ün değişimi de olay oldu.

Kısmetse Olur Cansel derin göğüs dekoltesiyle hayranlarının dikkatini çekti. "Bu kız neydi ne olmuş" yorumlarına sebep olan Cansel'e bir de yeni yarışma hatırlatıldı.

Cansel Çördük'ü görenler "Yeni halinle dön", "Kısmetse Olur sensiz eksik" dedi.



