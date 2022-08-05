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Cansel Çördük durmuyor! Siyah dantelli iç çamaşırlarıyla mutfakta

05.08.2022 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısmetse Olur Cansel sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Yarışma sonrasındaki değişimiyle ağızları açık bırakan Cansel Çördük açıldıkça açıldı. Son olarak siyah dantelli iç çamaşırlarını giyip beline silah takarak poz veren Cansel ardından ise mutfağa girdi. Kısmetse Olur Cansel'i gören bazı takipçileri "N'aptın kendine" yorumlarında bulundu.

Cansel Çördük durmuyor! Siyah dantelli iç çamaşırlarıyla mutfakta

Bir dönem Seda Akgül'ün sunumu ile ekrana gelen Kısmetse Olur yarışmasında ünlenen bazı yarışmacılar sosyal medyada hâlâ ünlerini koruyor. Özellikle yarışmadan sonra paylaşımlarıyla öne çıkan Cansel Çördük sık sık gündeme geliyor.

Son dönemde değişimiyle adından söz ettiren Kısmetse Olur Cansel verdiği erotik pozlarla da şoke ediyor.

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Şu sıralar yurt dışında yaşayan Çördük yine olay bir poza imza attı. Siyah seksi iç çamaşırlarıyla poz veren Kısmetse Olur Cansel'İ görenler poz verdi. Cansel önce çamaşırının içine silah soktu ardından ise mutfağa gitti.

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Cansel Çördük'ün bu pozlarına çoğu takipçi anlam veremezken bazı takipçiler ise "Kısmetse Olur halin en iyisiydi", "Aşko ne yaptın kendine?" yorumları yaptı.

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