Demi Moore'un zayıflığı konuşuluyor! Titremesi de dikkat çekti

Demi Moore, 2026 Actor Awards gecesinde Schiaparelli imzalı siyah elbisesiyle büyüledi ancak dikkat çeken zayıflığı sosyal medyada zayıflama iğnesi iddialarını gündeme taşıdı. 63 yaşındaki Oscar adayı oyuncunun son hali hayranlarını endişelendirdi.

Oscar adayı usta oyuncu Demi Moore (63), 2026 Actor Awards gecesine katıldığında şıklığı kadar fit görüntüsüyle de gündem oldu. Ünlü yıldızın kırmızı halıdaki son hali, sosyal medyada “fazla mı zayıfladı?” sorularını beraberinde getirdi.

Geceye dünyaca ünlü moda evi Schiaparelli imzalı straplez siyah bir elbiseyle katılan Moore, timsah desenli kumaşı ve gösterişli beyaz tüy detaylı kuyruğuyla adeta büyüledi. Ancak gecenin en çok konuşulan detayı elbisesi değil, dikkat çeken derecede ince fiziği oldu.

Demi Moore'un zayıflığı ve poz verirken titremesi gözlerden kaçmadı.

ZAYIFLAMA İĞNESİ Mİ KULLANDI?

Kırmızı halı fotoğraflarının yayınlanmasının ardından sosyal medya platformu X’te birçok kullanıcı Moore’un zayıflığı hakkında yorum yaptı. Bazı kullanıcılar, son dönemde kilo vermek amacıyla kullanılan ve Hollywood’da da sıkça gündeme gelen zayıflama iğnesini gündeme taşıdı.

Herhangi bir sağlık açıklaması yapmayan Moore’un fit görüntüsü hayranlarını ikiye bölerken, bazı takipçileri ise oyuncunun her zamanki gibi zarif ve sağlıklı göründüğünü savundu.

