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Cansever kimdir? Cansever kaç yaşında, nereli? İşte Cansever’in son hali!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2020 14:34 | Son Güncelleme

Uzun süredir ekranlarda görünmeyen şarkıcı Cansever son olarak Demet Akalın ile Alişan’ın sunduğu programda katılınca yeniden gündeme geldi. Bazı vatandaşlar Cansever’in hayatını kaybettiğini zannettikleri için ünlü şarkıcıyı ekranda görünce oldukça şaşırdı. Yeniden gündeme gelmesinin ardından Cansever ile ilgili araştırma yapılıyor. Cansever kimdir? Cansever kaç yaşında? Cansever nereli? İşte Cansever’in son hali!

Cansever kimdir? Cansever kaç yaşında, nereli? İşte Cansever’in son hali!

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına katılan Cansever, televizyon izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. Uzun yıllardır ekranlarda görülmeyen ünlü şarkıcı, sevenleri tarafından büyük ilgi gördü. Hayatını kaybettiğini zanneden kişilerin karşısında güçlü sesi ve yepyeni şarkılarıyla çıkan Cansever hakkında şimdi çok sayıda araştırma yapılıyor. Peki, Cansever kaç yaşında? Cansever nereli? Cansever’in gerçek adı nedir?

CANSEVER’İN SON HALİ

Cansever son hali ile yeniden ekranların karşısında izleyicileriyle bir araya geldi. Yepyeni tarzı ve şarkılarıyla televizyon izleyicilerinin karşısına çıkan Cansever, hem stüdyodaki seyircileri hem de televizyon başındakileri yeniden sesiyle büyülemeyi başardı. Cansever şarkıları ile büyük ilgi görürken bir yandan da izleyiciler sosyal medyada Cansever hakkında araştırma yapmaya başladı. Cansever evli mi ve Cansever eşi kim sorularının yanıtları da merak ediliyor.

Cansever kimdir? Cansever kaç yaşında, nereli? İşte Cansever’in son hali!

CANSEVER KİMDİR?

Makedonya asıllı şarkıcı ve söz yazarı olan Cansever, 8 Temmuz 1967 yılında dünyaya geldi. Şu an 53 yaşında olan ünlü şarkıcı, 1992 senesinden beri güçlü sesi ve popüler şarkılarıyla arabesk müzikte önemli bir isim olarak var olmayı başardı. Cansever gerçek adı da oldukça merak edilen isimler arasında yer alıyor. Ünlü şarkıcının gerçek adı Dzansever Dalipova’dır. Aynı zamanda Cansever’in gözüne ne oldu sorusunun cevabı da aranıyor. Bilindiği kadarıyla 12 yaşındayken gözüne sopa fırlatılmasından dolayı Cansever’in tek gözünü kaybetti.

Daha çocuk yaşlardayken de müziğe büyük bir ilgi duyan Cansever, ilk albümü olan Kemano Başal E Romengeyi 1992 yılında Makedonya’da çıkardı. Ünlü şarkıcı bu albüm sayesinde önemli bir başarı kazandı. 1997 yılında İbo Show’da Kara Çadır adlı türküyü söyleyerek büyük beğeni kazanan Cansever ilk şarkısı olmasa da Yara Benim, Kara Çadır, Kader, Durup Dururken, Aşkım Yarım Kalmasın, Derman Ol, Yeni Aşk, Olmaz Olsun, Uzat Bana Ellerini ve Meşhul adlı şarkılarıyla Türkiye’deki kariyerinin adımlarını başarıyla atmaya başladı.

Özellikle 1998 yılında Cemalim adlı türküyü kendi yorumuyla okuması sayesinde büyük bir beğeni topladı. Son olarak 2019 yılında Kobra Murat & Dj Yılmaz ile Havalı Geliyor adlı şarkıyı seslendiren Cansever, yine büyük bir ilgiyle karşılandı. Çukur isimli dizide de yer alan şarkı, Cansever’in bir kez daha hatırlanmasına yardımcı oldu. Cansever'in hastalığı da merak edilenler arasında. 24 yaşındayken bir romatizma çeşidi olan Morbus Behterew nedeniyle iki büklüm olan Cansever, Türkiye'de tedavi olamadığı için 15 sene boyunca bu hastalığı yaşadı. 2007 senesinde ise Almanya'ya gitti ve 2009 yılında Almanya'da ameliyat oldu. Böylece sırtında yük olan kamburluk probleminde kurtuldu.

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