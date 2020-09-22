Cansever kimdir? Cansever kaç yaşında, nereli? İşte Cansever’in son hali!

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına katılan Cansever, televizyon izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. Uzun yıllardır ekranlarda görülmeyen ünlü şarkıcı, sevenleri tarafından büyük ilgi gördü. Hayatını kaybettiğini zanneden kişilerin karşısında güçlü sesi ve yepyeni şarkılarıyla çıkan Cansever hakkında şimdi çok sayıda araştırma yapılıyor. Peki, Cansever kaç yaşında? Cansever nereli? Cansever’in gerçek adı nedir?

CANSEVER’İN SON HALİ

Cansever son hali ile yeniden ekranların karşısında izleyicileriyle bir araya geldi. Yepyeni tarzı ve şarkılarıyla televizyon izleyicilerinin karşısına çıkan Cansever, hem stüdyodaki seyircileri hem de televizyon başındakileri yeniden sesiyle büyülemeyi başardı. Cansever şarkıları ile büyük ilgi görürken bir yandan da izleyiciler sosyal medyada Cansever hakkında araştırma yapmaya başladı. Cansever evli mi ve Cansever eşi kim sorularının yanıtları da merak ediliyor.

CANSEVER KİMDİR?

Makedonya asıllı şarkıcı ve söz yazarı olan Cansever, 8 Temmuz 1967 yılında dünyaya geldi. Şu an 53 yaşında olan ünlü şarkıcı, 1992 senesinden beri güçlü sesi ve popüler şarkılarıyla arabesk müzikte önemli bir isim olarak var olmayı başardı. Cansever gerçek adı da oldukça merak edilen isimler arasında yer alıyor. Ünlü şarkıcının gerçek adı Dzansever Dalipova’dır. Aynı zamanda Cansever’in gözüne ne oldu sorusunun cevabı da aranıyor. Bilindiği kadarıyla 12 yaşındayken gözüne sopa fırlatılmasından dolayı Cansever’in tek gözünü kaybetti.