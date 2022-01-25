Cansu Dere, Beren Saat ve Tuba Büyüküstün aynı projede mi buluşuyor? Disney Plus'tan üç isme teklif!

Son olarak Sadakatsiz dizisiyle ekranlarda olan Cansu Dere'den koronavirüs haberi gelmişti. Sevilen oyuncunun hayranlarını heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Cansu Dere'ye Disney Plus projesi için teklif gitti.

DİSNEY PLUS'TAN ÜÇ DEV İSME TEKLİF!

Habere göre Disney Plus için bir dizi de Murat Saygı’yı kadrosuna katan Medyapım’dan geliyor.

Cansu Dere'nin isminin geçtiği projede dizi için düşünülen tek isimi yalnızca Cansu Dere değil. Beren Saat ve Tuba Büyüküstün de teklif görütülen diğer isimlerden oldu.

Fatih Aksoy’un yapımcısı olduğu şirket tarafından yapılacak dizi oyuncu ve yazar Büşra Cebe’nin “Siyaha Bulaşan Kadınlar” kitabınından uyarlanacak.

ALTI KADININ SARSICI HİKAYESİ ANLATILACAK

Süveyda, Derya, Canan, Seyhan, Nehir, Ayfer ve Serpil isimli kadınların sarsıcı hikâyesini konu alacak olan dizi için ülkemizin önde gelen kadın oyuncularına teklif gitti ancak dizide kimlerin rol alacağı ilerleyen günlerde netleşecek. Hazırlık çalışmaları devam eden dizinin yönetmenliğini ise Özer Feyzioğlu üstlenecek.

