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  4. Cansu Dere, Beren Saat ve Tuba Büyüküstün aynı projede mi buluşuyor? Disney Plus'tan üç isme teklif!

Cansu Dere, Beren Saat ve Tuba Büyüküstün aynı projede mi buluşuyor? Disney Plus'tan üç isme teklif!

25.01.2022 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'ye adım atan Disney Plus dizi çalışmalarına devam ederken, yeni bir dizi haberi izleyicileri heyecanlandırdı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Fatih Aksoy’un yapımcısı olduğu şirket, oyuncu ve yazar Büşra Cebe’nin “Siyaha Bulaşan Kadınlar” kitabını diziye uyarlayacak. Dizinin kadrosu için ise Cansu Dere, Beren Saat ve Tuba Büyüküstün'e teklif götürüldü.

Cansu Dere, Beren Saat ve Tuba Büyüküstün aynı projede mi buluşuyor? Disney Plus'tan üç isme teklif!

Son olarak Sadakatsiz dizisiyle ekranlarda olan Cansu Dere'den koronavirüs haberi gelmişti. Sevilen oyuncunun hayranlarını heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Cansu Dere'ye Disney Plus projesi için teklif gitti.

DİSNEY PLUS'TAN ÜÇ DEV İSME TEKLİF!

Habere göre Disney Plus için bir dizi de Murat Saygı’yı kadrosuna katan Medyapım’dan geliyor.

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Cansu Dere'nin isminin geçtiği projede dizi için düşünülen tek isimi yalnızca Cansu Dere değil. Beren Saat ve Tuba Büyüküstün de teklif görütülen diğer isimlerden oldu.

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Fatih Aksoy’un yapımcısı olduğu şirket tarafından yapılacak dizi oyuncu ve yazar Büşra Cebe’nin “Siyaha Bulaşan Kadınlar” kitabınından uyarlanacak.

ALTI KADININ SARSICI HİKAYESİ ANLATILACAK

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Süveyda, Derya, Canan, Seyhan, Nehir, Ayfer ve Serpil isimli kadınların sarsıcı hikâyesini konu alacak olan dizi için ülkemizin önde gelen kadın oyuncularına teklif gitti ancak dizide kimlerin rol alacağı ilerleyen günlerde netleşecek. Hazırlık çalışmaları devam eden dizinin yönetmenliğini ise Özer Feyzioğlu üstlenecek.

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Anahtar Kelimeler:
Beren Saat Cansu Dere Tuba Büyüküstün
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