Cansu Dere'den korkutan haber! Hastaneye kaldırıldı

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Cansu Dere, sağlık engeli nedeniyle bu sabah İspanya seyahatini iptal etti. İspanya’nın “ulusal kültürel değerleri” arasında bulunan Torvizcon köyünün yerel bayramı nedeniyle 2014’ten bu yana verilen “Altın Üzüm Bağı Ödülleri”nin bu yıl 8’incisi düzenlenecek.

Törende Türk dizilerinin İspanya’daki başarısından dolayı Cansu Dere ve Melis Sezen’e ödül verileceği açıklandı. Yarın yapılacak olan törene katılmak için Cansu Dere ile Melis Sezen bu sabah havalimanında buluştu. Ancak ünlü oyuncu uçağa binmeye hazırlanırken fenalaştı. Rengi bembeyaz olan ve ayakta duramayan oyuncu sağlık engeli nedeniyle uçağa binemedi. Dere’ye yapılan kontrolde gıda zehirlenmesi teşhisi konuldu. Melis Sezen ise yarınki tören için İspanya’ya uçtu.

Öte yandan gelen bilgilere göre 2018’de İspanya’da gösterilmeye başlanan Türk dizilerinin sayısı 15’i geçti. İzlenme rekorları kıran Türk dizileri, İspanya’da Türk oyuncularına olan ilginin yanı sıra iki ülke arasındaki kültürel yakınlaşmaya da önemli bir fayda sağladı.



