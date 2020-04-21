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Cansu Dere'den Tuba Büyüküstün açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2020 16:56 | Son Güncelleme

Cansu Dere'nin Tuba Büyüküstün hakkında söylediği sözler olay olmuştu. Cansu Dere'den Tuba Büyüküstün açıklaması geldi.

Cansu Dere'den Tuba Büyüküstün açıklaması

Ürdün'de bir internet sitesi Cansu Dere'nin Ortadoğu'da büyük hayran kitlesine sahip olan Tuba Büyüküsün için 'vücudu erkeğe benziyor' dediğini iddia etti. Cansu Dere'nin konuyla ilgili olarak Tuba Büyüküstün'den özür dilediği de iddialar arasındaydı...

Çıkan haberlerin ardından Tv 100'den Birsen Altuntaş'a konuşan Dere, şunları söyledi:

Cansu Dere'den Tuba Büyüküstün'e: Vücudu erkek gibiCansu Dere'den Tuba Büyüküstün'e: Vücudu erkek gibi

"Yurtdışında bir web sitesine, hele de bir kadın meslektaşımla ilgili böyle bir açıklama yaptığıma inanılmasına, bu asılsız iddianın yayılmasına şaşırdım ve gerçekten çok üzüldüm”

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Anahtar Kelimeler:
cansu dere, tuba büyüküstün,

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