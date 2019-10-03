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Cansu Dere'nin yeni dizisi belli oldu! İşte Ferhat ile Şirin'in oyuncu kadrosu

DİZİ HABERLERİ  | 03.10.2019 20:19 | Son Güncelleme

Cansu Dere'nin yeni sezonda yer alacağı proje belli oldu. Güzel oyuncu, FOX'un O3 Medya imzalı 'Ferhat ile Şirin' dizisiyle ekranlara gelecek.

Cansu Dere'nin yeni dizisi belli oldu! İşte Ferhat ile Şirin'in oyuncu kadrosu

Ünlü oyuncu Cansu Dere, birkaç ay önce Fatih Aksoy ve Acun Ilıcalı ile bir restoranda bir araya gelmiş ve bu buluşmadan bir dizi anlaşması çıkmıştı. Ilıcalı, yaptığı açıklamada "Şu anda muhteşem üçlü buluştuk. Hayırlı olsun. Cansu Dere, Fatih Aksoy'un yapımcılığında çok güzel bir diziyle TV8 ekranlarında olacak" demişti.

Fakat bu buluşmadan bir süre sonra Cansu Dere'nin projeden ayrıldığı ortaya çıktı. Med Yapım sosyal medya hesaplarından "Cansu Dere ile yapılan bu anlaşma tarafların karşılıklı mutabakatı ile sonlandırılmıştır" şeklinde bir açıklamada bulundu.

Star'da yayınlanan ve 2017'de final yapan Anne'nin ardından puhutv'nin Şahsiyet'te rol alan Cansu Dere, FOX'ta yayınlanacak 'Ferhat ile Şirin' dizisiyle ekranlara dönecek. O3 Medya imzalı dizide; Ferhat’ı Tolga Sarıtaş, Şirin’i ise Leyla Tanlar canlandıracak.

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Anahtar Kelimeler:
cansu dere ferhat ile şirin

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